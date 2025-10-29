¡Confirmado! Crearán una nueva universidad pública en Perú: Conoce su ubicación y qué carreras ofrecerá

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Confirmado! Perú tendrá una nueva universidad pública. Conoce dónde estará ubicada esta nueva casa de estudios superiores y qué carreras ofrecerá, según la Ley N.º 32471, promulgada por el Gobierno y que lleva la firma del presidente de la República, José Jerí Oré.

Promulgan ley que crea nueva universidad pública

El martes, 28 de octubre, se promulgó la ley en el diario oficial El Peruano, con el objetivo de fortalecer la formación profesional, científica y humanística en Perú, precisamente en una de las zonas más pobladas del oriente limeño, fomentando además la investigación y el desarrollo sostenible.

Asimismo, la normativa especifica que el Poder Ejecutivo designa, a través del Ministerio de Educación (Minedu), a los integrantes de la comisión organizadora encargada de elaborar y gestionar los instrumentos necesarios para el funcionamiento de esta nueva casa de estudios superiores que tendrá autonomía académica y administrativa, conforme a lo establecido en la Ley Universitaria (Ley N.º 30220).

También revelan que se destinará un propio presupuesto dentro del sector liderado actualmente por el ministro Jorge Figueroa para la creación de esta universidad con el objetivo de ampliar la oferta de educación superior pública. Esta labor será coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Dónde estará ubicada la nueva universidad?

La Ley N.º 32471 también revela dónde estará ubicada esta nueva institución en Lima que se denominará Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán (UNCTH): ¡será en el distrito de Ate Vitarte!

Será la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) quien ejerza las acciones y procedimientos previstos en la Ley Universitaria, con la finalidad de otorgar el licenciamiento institucional para el funcionamiento de esta casa de estudios, en concordancia con lo establecido en el artículo 6 de la normativa vigente.

Carreras que ofrecerá la UNCTH

La creación de esta nueva institución pública responde al compromiso del Estado de reducir las brechas educativas y fortalecer el sistema universitario nacional. Asimismo, la normativa detalla que la Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán ofrecerá inicialmente 29 carreras profesionales distribuidas en diversas áreas del conocimiento.

A continuación te damos a conocer las carreras profesionales que los estudiantes de esta nueva universidad podrán encontrar, ¡toma nota!:

Ciencias básicas: Física, Biología, Matemática.

Ingenierías: Mecatrónica, Industrial, de Telecomunicaciones, de Sistemas e Informática, Civil, Ambiental, Electrónica, de Alimentos y Mecánica.

Ciencias de la salud: Medicina Humana, Enfermería, Farmacia y Bioquímica, Odontología, Obstetricia, Veterinaria, Psicología y Nutrición.

Humanidades: Derecho, Economía, Contabilidad, Administración, Trabajo Social, Sociología y Ciencias de la Comunicación.

Gastronomía.

Finalmente, se dio a conocer que su implementación será progresiva, desarrollándose en un plazo de cinco años, tiempo en el cual se aprobarán los documentos de gestión, el régimen académico y los instrumentos institucionales que permitan su funcionamiento pleno.

Con esta medida, el Perú suma una universidad más a su red de educación superior estatal, con miras a garantizar mayor equidad y acceso a la formación profesional de calidad. La nueva casa de estudios superiores se ubicará en Huaycán, Ate, Lima.