Callao: Combis incrementan pasajes hasta el DOBLE desde paradero Aduanas a Ventanilla

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio del paro de transportistas de hoy miércoles 14 de enero, donde el sector transporte exige al Gobierno medidas inmediatas contra la extorsión y sicariato, algunas combis y colectivos han incrementado notablemente sus pasajes, afectando a múltiples usuarios.

Tarifa de pasajes durante paro se incrementa hasta el doble

Esta situación se viene dando en el paradero Aduanas, parada clave del transporte público en el Callao, por conectar rutas hacia el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. El panorama se ha tornado complicado para los pasajeros que desean llegar desde el Callao hacia Ventanilla o viceversa.

Esta mañana, Exitosa pudo constatar que algunas combis informales están cobrando hasta 4 soles para llegar a paraderos como Pilas, Teléfono, Inca Kola, que se encuentran en la zona del distrito de Ventanilla.

Este incremento ha resultado completamente inesperado por las personas que se encuentran en la zona esperando por sus vehículos. Los usuarios denuncian que, incluso, los vehículos privados que llegan les están cobrando hasta 8 soles para trasladarlos en esta ruta.

El paro ha suscitado opiniones divididas. Una usuaria aseguró no estar de acuerdo con el paro, pese a la creciente ola de ataques extorsivos ocurridos en los últimos días contra diversos buses de empresas de transporte.

"Ya tengo 40 minutos aquí esperando. Voy para Ventanilla y no están pasando los carros, y si pasan, pasan repletos, muy llenos. No estamos de acuerdo con el paro, tenemos que ir a trabajar, otros tienen que ir a sus casas. Y por este paro, tenemos que gastar más en otra movilidad", manifestó.

Además, en el paradero Aduanas, empresas transportistas como Roma, que se dirigen hacia Ventanilla, no están completando su recorrido. Si bien se ha podido constatar que sí llegan hasta el lugar, los pasajeros se ven obligados a bajar en este paradero sin terminar su recorrido.

Ante ello, estas personas deben esperar a que se acerque alguna combi o un colectivo y retomar la ruta, hecho que les hace gastar el doble y hasta el triple de su presupuesto para pasajes.

"Todo se está desarrollando con normalidad", afirma la PNP

En diálogo con Exitosa, el teniente general Manuel Lozada, informó que durante horas de la mañana se ha registrado un flujo normal de unidades de transporte que han ido satisfaciendo la necesidad de movilización de parte de la población.

Lozada informó que se ha desplegado un total de 13 mil efectivos policiales de la Región Policial Lima en los paraderos más importantes de la capital, tal como el Puente Nuevo, Puente Atocongo y el óvalo de Puente Piedra.