09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incendio se registró durante la madrugada, esta vez en una quinta del Cercado de Lima. El siniestro dejó a varias familias afectadas y, afortunadamente, no se registraron heridos, solo daños materiales. También se reportó que otras dos quintas de la zona resultaron afectadas, producto de las intensas llamas que ya fueron controladas.

Incendio consume quinta en el Cercado de Lima

Según nuestro reportero, Michael Sánchez, el incendio fue clasificado como código 2 y ocurrió en la intersección del jirón Áncash y el jirón Jauja, donde el fuego se inició aproximadamente a la 1:30 de la madrugada. Hasta el lugar llegaron varias unidades de Bomberos, que lucharon por varias horas, logrando apagar el incendio aproximadamente a las 4:30 a. m.

Las familias que vivían en la quinta fueron evacuadas por precaución y, hasta el momento, no se han reportado heridos. Los bomberos indicaron que el incendio se propagó rápidamente, debido a que la construcción era antigua y estaba hecha a base de barro y quincha.

Asimismo, se dispuso el corte de la energía eléctrica para facilitar la labor de los Bomberos. El brigadier CBP Juan Mendoza, vicepresidente departamental de Lima Centro, dio más alcances respecto al siniestro.

" El incendio de código dos ha afectado aproximadamente 800 m² y ha afectado viviendas y reciclajes de uno y dos niveles. No tenemos el número exacto de viviendas que han resultado afectadas; eso lo va a determinar la municipalidad. No tenemos reportados heridos hasta el momento y esperamos que no haya", declaró para nuestro medio.

🔴🔵 Cercado de Lima: incendio consume viviendas dentro de una quinta y afecta a otras dos contiguas.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/Ak4vpKkion — Exitosa Noticias (@exitosape) March 9, 2026

Incendio en almacén de colchones

Un gigantesco incendio que se registró hace unas horas en un almacén de colchones en Comas fue controlado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Fueron necesarios más de 40 unidades y 140 bomberos para controlar el siniestro, debido a que en el lugar había materiales inflamables.

El incendio de código 4 fue controlado aproximadamente a las 2:20 de la madrugada, informó nuestro reportero Michael Sánchez. También, el comandante departamental de Lima Norte, Jaime Carrasco, dio más alcances sobre el siniestro.

"Han sido cerca de 6000 m² que han estado totalmente prendidos, con insumos para colchones, tanto la parte material como los productos químicos que utilizaban para hacer reactivos como la espuma. Estos, al encontrar mucha temperatura, han encendido y producido este gran incendio", dijo Carrasco en un inicio.

Asimismo, informó que la falta de agua fue un problema constante, debido a que el siniestro ocurrió en una zona industrial. Fueron necesarias 20 cisternas, 44 unidades y 144 bomberos para atender la emergencia, que duró aproximadamente cinco horas.

Es así que, el incendio fue controlado tras varias horas de trabajo de los bomberos, evitando que las llamas se propagaran a más viviendas. Las familias afectadas fueron evacuadas y se espera que las autoridades municipales evalúen los daños para determinar cuántos inmuebles resultaron comprometidos por el siniestro.