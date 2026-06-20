Callao: Sicarios asesinan a hombre con antecedentes por robo y tráfico de drogas dentro de su vehículo

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de sangre sacudió al Callao la noche del viernes. Un hombre de 50 años fue asesinado a balazos cuando se encontraba al interior de su vehículo en la cuadra tres del jirón Alfonso Ugarte, a pocos metros de la Municipalidad de Bellavista. El crimen generó alarma entre los vecinos de la zona.

Asesinan hombre dentro de su automóvil

Según la información policial, la víctima fue identificada como Walter Antonio Chantia Vergara. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre permanecía dentro de su unidad cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Los atacantes se acercaron al vehículo y dispararon tres veces contra él.

Tras perpetrar el ataque, los sicarios huyeron con rumbo desconocido antes de que pudieran ser intervenidos por las autoridades. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena y recoger los primeros indicios que permitan determinar cómo ocurrió exactamente el asesinato.

Asimismo, las pesquisas preliminares revelaron que la víctima registraba antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas. Esta información será relevante para los investigadores, quienes buscan establecer si estos antecedentes guardan alguna relación con el móvil del crimen o con las personas involucradas en el ataque.

🔴🔵 Callao: Hombre es asesinado en su vehículo a pocos metros de la Municipalidad de Bellavista.



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Hasta la zona también acudieron peritos de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes de ley. Además, se informó que existen cámaras de seguridad en los alrededores, cuyas imágenes podrían resultar clave para identificar a los responsables. Por el momento, el móvil del asesinato continúa siendo desconocido y el caso sigue bajo investigación de las autoridades.

Atacan profesor a balazos en el Callao

La noche de ayer, un entrenador de fútbol de menores fue atacado a balazos mientras se encontraba junto a sus alumnos en una losa deportiva. El violento hecho generó pánico entre los niños que participaban de los entrenamientos y entre los vecinos de la zona.

La víctima fue identificada como Carlos José Gamarra Manco, de 42 años. Según información policial, el profesor se hallaba sentado en las gradas del recinto deportivo cuando un sujeto armado llegó al lugar y le disparó hasta en siete oportunidades.

Es así que, este nuevo crimen refleja el preocupante avance de la criminalidad en el Callao y otras zonas del país. Los ataques perpetrados por sicarios continúan generando temor entre los ciudadanos, mientras crece la demanda de mayores acciones de inteligencia, prevención y control para frenar la violencia y garantizar la seguridad pública.