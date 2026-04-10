PNP captura a los dos asaltantes de cambista del Jr. de la Unión: Sujetos cuentan con graves antecedentes

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En una rápida intervención por parte del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP), fueron capturados los dos sujetos que habían asaltado a un cambista en el Jirón de la Unión, la tarde de ayer, jueves 9 de abril.

Como se recuerda, el hecho delictivo ocurrió minutos antes de las 7:00 p. m., a pocos metros del Centro Cívico, desatando el pánico entre los comerciantes, transeúntes y simpatizantes políticos, quienes estaban en camino a sus cierres de campaña electoral en diversos puntos del Centro de Lima.

Detenidos cuentan antecedentes por tráfico ilícito de drogas, hurto y tenencia ilegal de armas

De acuerdo con lo reportado por el Ministerio del Interior (Mininter), los agentes policiales capturaron a los dos responsable del asalto, siendo identificados como: Brezhnev Delgado, quien registra antecedentes por el delito de tráfico ilícito de drogas, y Carlos Ojeda, también con antecedentes por el delito de hurto y tenencia ilegal de armas.

Ambos sujetos fueron intervenidos en una moto lineal, la cual usaban para cometer sus fechorías en el Cercado de Lima, tal como lo ocurrido en el Jirón de la Unión. Además, se les incautó dos celulares, los 16 000 dólares que se apropiaron ilícitamente y un chaleco de cambista.

Los prontuarios serán puesto a disposición de las autoridades judiciales, a fin de que realicen las diligencias correspondientes, teniendo como agravante las comisiones que se les atribuyen. Desde la Policía Nacional indican que podrían ser procesados por el delito de robo agravado, en la modalidad de raqueteo, en agravio de cambistas que operan en la capital.

🔴 #AHORA | La @PoliciaPeru logró la inmediata captura de los dos presuntos raqueteros que asaltaron a un cambista en el Centro de Lima y le arrebataron una fuerte suma de dinero. Registran antecedentes por tráfico ilícito de drogas, hurto y tenencia ilegal de armas. pic.twitter.com/Yzd4kFRU2T — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 10, 2026

Lima Metropolitana bajo estado de emergencia

Frente a la ola de criminalidad que azota a la capital, tal como la ocurrida en el Jr. de la Unión, el Gobierno amplió el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 30 días, a partir del pasado 30 de marzo.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 044-2026-PCM promulgado por el Poder Ejecutivo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante la duración de la medida excepcional, se sigue suspendiendo el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

Pese a las mencionadas prohibiciones, la delincuencia sigue haciéndose en Lima, esta vez la PNP tuvo una rápida respuesta para dar con el paradero de los dos asaltantes de un cambista.