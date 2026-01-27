¡Calor extremo en Lima! Senamhi advierte hasta 32 grados en estos distritos en las próximas 48 horas

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, vecinos de Lima Norte y Este! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que cuatro distritos de la capital presentarán un incremento atípico de temperaturas máximas en las próximas 48 horas.

¿Qué distritos presentarán temperaturas altas atípicas en estos días?

En entrevista con Canal N, la ingeniera Janet Huamán, meteoróloga del Senamhi, el Senamhi ha contemplado este fenómeno meteorológico dentro de una alerta naranja, que advierte la persistencia de altas temperaturas durante los próximos días.

"En lo que respecta a las temperaturas máximas, esperamos que los distritos tanto para zona norte y Lima este vayan a oscilar en valores próximos a los 31 y 32 grados", indicó.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) precisó que este calor extremo se presentará en los distritos de Carabayllo, San Juan de Lurigancho (SJL), Santa Anita y La Molina hasta este miércoles 28 de enero.

Huamán también informó que, en tanto, los vecinos de la región de Lima Oeste, Centro y Sur, en zonas ubicadas más próximas al mar, soportarán temperaturas ligeramente menores, con rangos entre los 27 y 30 °C, principalmente.

La meteoróloga advirtió que la cobertura nubosa sobre Lima Metropolitana, que ya está evidenciada en imágenes satelitales actualizadas, favorecerá el incremento de las temperaturas, especialmente en horas cercanas al mediodía y durante la tarde. Esto también propiciará el aumento de los niveles de radiación UV.

🌡 #AtentoAlAviso #Senamhi #Minam Las altas temperaturas continúan en la costa peruana



🗓 ☀️ Hasta el miércoles 28, se mantendrán altas temperaturas principalmente en Lima, Callao, Ica, Piura y Tumbes.



⚠️ Hidrátate, evita el sol en horas críticas y protege tu piel. pic.twitter.com/fHUsolD0aa — Senamhi (@Senamhiperu) January 26, 2026

Ante el calor extremo y cielo despejado, el Senamhi recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse correctamente y usar ropa ligera. Además, es imprescindible protegerse con bloqueador solar, sombreros y gafas, a fin de prevenir golpes de calor y otros problemas de salud.

Ola de calor diurno seguirá registrándose en la costa peruana

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera el incremento de la temperatura hasta el miércoles 28 de enero en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

En ese sentido, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que ocasionará un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde.

Sobre las temperaturas a registrarse, se prevén valores máximos entre 31°C y 37°C en la costa norte, entre 27°C y 34 °C en la costa centro, en Lima Metropolitana entre 27°C y 32 °C y valores entre 27°C y 33°C en la costa sur.

El calor llegó en su máxima expresión. El Senamhi advirtió que tres distritos de Lima Metropolitana registrarán aumento de temperaturas de hasta 32 °C en las próximas 48 horas.