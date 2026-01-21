Caso 'Chifagate': Indecopi rechaza haber beneficiado indebidamenta a una persona o empresa específica

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Indecopi emitió un comunicado en el que negó cualquier afirmación sobre un presunto beneficio indebido a una persona o empresa, tras hacerse públicas las visitas del presidente de la República, José Jerí, al local Market Capón, propiedad del empresario Zhihua Yang.

Rechaza beneficiar indebidamente a una persona o empresa

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se pronunció ante la denuncia que señalaba que había emitido resolución a favor del empresario chino Zhihua Yang, luego de que se reuniera con el jefe de Estado.

En tal sentido, este organismo enfatizó que "rechaza categóricamente cualquier información que sugiera" que habría favorecido o beneficiado indebidamente a una persona o empresa de manera específica a través de la emisión de "un pronunciamiento administrativo".

Además, la entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) añadió que la Resolución N.°0010-2026/CEB-INDECOPI emitida el 9 de enero de 2026 por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB), "declaró en primera instancia la existencia de barreras burocráticas" impuestas por la Municiipalidad Metropolitana de Lima.

Estas últimas relacionadas con la prohibición de determinadas actividades económicas en el Centro Histórico de Lima, las cuales se encontraban contenidas en normas municipales de alcance general.

Comunicado de Indecopi

"No analizó, ni resolvió un caso particular"

También, Indecopi aseguró que el pronunciamiento de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas "no analizó, ni resolvió un caso particular". Asimismo, señala en dicho pronunciamiento no se refirió a "la situación de una persona o establecimiento determinado".

"La labor previa a la emisión de la resolución basada en una investigación de la Comisión se realizó en el plazo legal de 120 días hábiles, con estricto respeto a los principios de legalidad, imparcialidad y probidad, sin atender a hechos externos al procedimiento administrativo", se lee en el comunicado del organismo.

Por último, puntualiza que la resolución en mención "no está en ejecución actualmente" debido a que la Municipalidad Metropolitana de Lima "cuenta con el plazo hasta el 2 de febrero de 2026" para que pueda interponer el recurso de apelación correspondiente con la finalidad de que se evalúe por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas "como segunda y última instancia administrativa".

