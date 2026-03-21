Campaña gratuita del DNI electrónico el 23 y 24 de marzo: Descubre AQUÍ todos los detalles

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva jornada de campaña gratuita del DNI electrónico (DNIe) se realizará el 23 y 24 de marzo. Conoce en qué regiones del país se realizará el trámite y quiénes se verán beneficiados con la iniciativa.

¿Por qué es importante sacar el DNI electrónico?

El DNI electrónico permite acceder a diversos servicios esenciales y facilita trámites en entidades públicas y privadas. De acuerdo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a diferencia del tradicional documento de identidad convencional (azul o amarillo) permite acreditar tu identidad de forma presencial y electrónica.

Entre algunos de los beneficios que ofrece el DNI electrónico están los siguientes:

Realizar trámites y gestiones de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar, evitándote pérdidas de tiempo en traslados y colas en las oficinas de atención.

de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar, evitándote pérdidas de tiempo en traslados y colas en las oficinas de atención. Gracias a su chip criptográfico se permite acreditar nuestra identidad en el mundo digital y firmar digitalmente.

se permite acreditar nuestra identidad en el mundo digital y firmar digitalmente. Acceder a todos los servicios digitales que el Estado pone a tu disposición (el voto electrónico o tramitar copias certificadas de actas oficiales con pleno valor legal).

Trámite gratuito del DNIe el 23 de marzo: Beneficiarios

En ese marco, en coordinación con el Reniec algunos municipios ejecutarán campañas sin costo alguno para la obtención del DNI electrónico con el objetivo de facilitar el trámite de ese documento y disminuir las brechas de identificación en el país, especialmente en sectores más vulnerables.

De acuerdo a lo revelado en Facebook, una de las iniciativas se desarrollará el lunes 23 de marzo en el distrito de Santa Rosa desde las 10:00 a.m. hasta las 12:30 p.m., en la Asociación Olla Común Las Damas del Golf: arbolefa calle Los Álamos MZ B1 Lote 1. Asimismo, se detalló quiénes serán beneficiados con la campaña del DNIe gratuito:

Menores de 17 años y adultos mayores de 60 años de edad.

También se desarrollará la iniciativa en el distrito de Ignacio Escudero, en Piura, desde las 10:00 a.m. hasta las 3:30 p.m. en el salón Comunal de Villa Santa Sofía. Irá dirigido a menores de 0 a 17 años, adultos mayores y personas con discapacidad (deberán presentar su calificación de pobreza o pobreza extrema).

Campaña gratuita del DNI

Campaña del DNI electrónico gratis el 24 de marzo

Finalmente, se informó que el 23 de marzo también se podrá tramitar el DNIe en la Municipalidad provincial de San Miguel. Pero no solo ese día, ya que según anunció en sus redes sociales, la campaña será también el 24 y 25 de marzo en el local del Vaso de Leche, donde personal especializado brindará el servicio de manera rápida y ordenada.

La iniciativa va dirigida a niños hasta 17 años y adultos mayores de 60 para el trámite general. Asimismo, irá para jóvenes de 18 a 57 años con ficha socioeconómica de pobre o pobre extremo, así como personas con discapacidad.

DNI electrónico en la Municipalidad provincial de San Miguel.

Así que si estabas pensando en tramitar tu DNI electrónico descubre todos los detalles de la campaña gratuita que se realizará el 23 y 24 de marzo en el país para obtener ese documento de identidad en coordinación con el Reniec.