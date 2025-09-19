Campaña de DNI electrónico GRATIS este 29 de septiembre: Conoce AQUÍ dónde obtenerlo y los requisitos

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de facilitar el acceso a la identidad digital, un municipio ha lanzado una campaña gratuita para tramitar el DNI electrónico (DNIe). Esta iniciativa beneficiará a poblaciones vulnerables y busca reducir la brecha de identificación entre los ciudadanos. Entérate aquí de los requisitos y dónde se realizará este evento.

Importancia de tener DNI electrónico

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acreditar tu identidad de forma presencial y virtual, firmar digitalmente documentos y acceder a servicios del Estado de manera rápida y segura. Es por este motivo que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que ya no emitirá el DNI azul o el amarillo para dar paso a la masificación del documento electrónico.

Incluso, ofrece un precio promocional hasta el 31 de diciembre para quienes adquieran dicho documento por primera vez. ¿Pero por qué es importante este formato? Pues bien, según la entidad, el DNI electrónico incorpora 64 elementos de seguridad, cuadruplicando los 16 que poseía la versión 2.0 lanzada en 2020. También ofrece estas otras ventajas:

Acceso a servicios digitales : Facilita trámites como el voto electrónico, la obtención de copias certificadas y otros servicios estatales en línea.

: Facilita trámites como el la obtención de copias certificadas y otros servicios estatales en línea. Firma digital : Posee la misma validez jurídica que una firma manuscrita, garantizando autenticidad e integridad en los documentos.

: Posee la misma validez jurídica que una firma manuscrita, garantizando autenticidad e integridad en los documentos. Agilidad en gestiones: Reduce tiempo y desplazamientos al poder realizar trámites desde casa o cualquier lugar con conexión a internet.

¿Dónde será la campaña gratuita?

En ese marco, se reveló que este lunes, 29 de septiembre, Reniec conjuntamente con la Municipalidad de Lince, realiza una campaña para tramitar el DNIe de manera gratuita.

El servicio estará destinado a niños, niñas y adolescentes de la jurisdicción y se realizará en la Casa del Vecino, ubicada en el pasaje Condorcunca número 118, a la altura de la cuadra veinte de jirón Pezet y Monel, y estará disponible desde las 9:30 hasta la 1:00 p.m.

Si deseas ser uno de los beneficiarios de esta campaña sin costo alguno, no dudes en ir temprano, ya que solo habrá 50 cupos disponibles y debes tener en cuenta los siguientes requisitos:

De 0 a 16 años: Deberán presentarse junto a su madre o padre, quienes mostrarán su propio DNI.

Deberán presentarse quienes mostrarán su propio DNI. 17 años: Podrán hacer el trámite solo siempre que porten su DNI vigente.

Municipalidad de Lince ofrece campaña gratuita de DNI electrónico.

¿Debes llevar foto para el DNIe?

Normalmente, al momento de solicitar tu DNI se pedía que llevaras una foto tamaño carnet, pero esta vez no tienes por qué preocuparte, ya que el municipio de Lince detallan que durante la campaña el trámite y la foto serán totalmente gratis.

Es así como se dio a conocer que la Municipalidad de Lince llevará a cabo una campaña gratuita para el trámite de DNI electrónico destinada a niñas, niños y adolescentes de la jurisdicción el próximo lunes, 29 de septiembre.