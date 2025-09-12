ONP inicia el pago a domicilio para pensionistas: Consulta AQUÍ el cronograma completo para septiembre

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) comenzó este 12 de septiembre, la entrega de pensiones a domicilio para adultos mayores con movilidad reducida. El servicio se realizará en distintas fechas según el distrito del beneficiario. Revisa aquí el cronograma oficial y verifica si te corresponde recibir el pago en casa este mes.

ONP inicia pago a domicilio

La ONP anunció el inicio de la modalidad que permite que los beneficiarios reciban su pensión directamente en sus domicilios, sin necesidad de trasladarse a entidades bancarias o puntos de pago.

Este servicio totalmente gratuito se realizará de forma escalonada, de acuerdo con un cronograma definido por distritos. El objetivo es garantizar una atención segura, eficiente y respetuosa con los adultos mayores que no pueden movilizarse con facilidad. La medida beneficiará a 9562 pensionistas.

Según informó la ONP, esta entrega a domicilio será realizada por personal autorizado, debidamente identificado y capacitado, que llegará hasta los hogares de los beneficiarios para hacer la entrega en mano del dinero correspondiente.

Cronograma de pagos para pensionistas en casa

El organismo encargado de la administración del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) también sostiene que este servicio iniciará desde este viernes, 12 de septiembre hasta el 21 del presente mes. A continuación te revelamos los distritos donde se desarrollará la entrega de tu pensión a domicilio:

Lima Norte : viernes 12, sábado 13 y lunes 15 de setiembre se visitará los siguientes distritos: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

: viernes 12, sábado 13 y lunes 15 de setiembre se visitará los siguientes distritos: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Lima Sur : martes 16 y miércoles 17 de setiembre, los distritos de: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo.

: martes 16 y miércoles 17 de setiembre, los distritos de: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo. Lima Centro: jueves 18 al sábado 20 de setiembre los distritos de: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

¿Cómo solicitar el pago a domicilio?

En caso el representante autorizado de la ONP no te encuentra en casa en las fechas mencionadas, líneas más arriba, no te preocupes, pues bien, la entidad señaló que se les programará una segunda visita, los días domingo 14 y 21 de setiembre.

También remarca que se puede solicitar el servicio gratuito de pago a domicilio a través del siguiente LINK y seguir estos pasos:

Clic en la opción "cobro pensión", selecciona "quiero solicitar pago a domicilio". Ingresa tu tipo y número de documento y clave virtual para. Llenar el formulario con tus datos personales, correo electrónico y dirección de donde deseas recibir tu pago.

Las solicitudes de pago a domicilio presentadas del 6 de setiembre al 10 de octubre tendrán su pago programado para el mes de noviembre.

En conclusión, en su compromiso de garantizar un servicio eficiente y accesible para todos los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones, la ONP reveló el cronograma por distritos para que los pensionistas puedan recibir su pago a domicilio.