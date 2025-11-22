José Jerí resalta que medidas contra la delincuencia adoptadas por su gestión "van tomando forma"

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Una de las problemáticas a las que se enfrenta el Gobierno de transición del presidente José Jerí es la criminalidad que parece agudizarse e incrementarse cada vez más pese a estar en el marco de un estado de emergencia en Lima y Callao, el cual ha tenido que extenderse por 30 días más.

Una de las acciones que viene desarrollando la Policía Nacional del Perú (PNP) son las requisas a diversos centros penitenciarios no solo de la capital sino también en las demás regiones del país. Al respecto, el mandatario resaltó las medidas que ha adoptado su gestión ante actos delictivos que desde su apreciación "van tomando forma".

Jerí resalta medidas contra la delincuencia

La tarde de este sábado 22 de noviembre, Jerí Oré, de 39 años, recurrió a sus redes sociales para pronunciarse sobre la reciente actividad policial llevada a cabo en el penal de Cajamarca.

"En cada requisa incautamos artículos prohibidos que son una de las fuentes de las extorsiones. Resultado de hoy en el penal de Cajamarca", señaló en un inicio en su cuenta oficial de 'X' antes Twitter.

En cada requisa incautamos artículos prohibidos que son una de las fuentes de las extorsiones. Resultado de hoy en el penal de Cajamarca. Estas acciones irán de la mano con las facultades en seguridad ciudadana presentadas al Congreso. Las nuevas formas de luchar contra la... pic.twitter.com/iTcMKwyHnj — José Jerí (@josejeriore) November 22, 2025

En consiguiente, sostuvo que este tipo de acciones se realizarán de la mano con facultades en seguridad ciudadana presentadas al Congreso de la República. " Las nuevas formas de luchar contra la delincuencia van tomando forma ", resaltó el jefe de Estado.

Cabe resaltar que la mañana de hoy, el jefe de Estado arribó a suelo cajamarquino como parte de su itinerario de una serie de actividades oficiales. En primer lugar, tuvo participación en el izamiento del Pabellón Nacional y posteriormente estuvo presente en la ceremonia de imposición de insignias y distintivos de mando a brigadieres de la Policía.

Solicita facultades de seguridad

El presidente Jerí exhortó al Congreso de la República que tengan mayor celeridad en la evaluación del pedido de facultades para que el Ejecutivo pueda legislar en materia de seguridad ciudadana así como también contra la criminalidad por un plazo de 60 días.

"Hemos presentado formalmente el pedido de facultades al Congreso de la República. Les pido que, dentro de los plazos parlamentarios que se tienen, que lo puedan hacer con un sentido de celeridad y oportunidad para que justamente las herramientas que estamos solicitando regular y legislar puedan complementar las acciones que venimos implementando como Gobierno a través del estado de emergencia", manifestó Jerí Oré.

En el marco de su llegada a Cajamarca, en donde se realizó una requisa en el penal principal de la región, el presidente José Jerí subrayó que las medidas que ha implementado su gestión contra la delincuencia "van tomando forma".