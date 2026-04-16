Canva lanza nuevas funciones con inteligencia artificial e incorpora el modo offline

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de la digitalización y las herramientas con inteligencia artificial (IA) que mejoran las experiencias a los usuarios, la plataforma digital Canva lanza mejoras en su sistema con el recurso offline y funciones de IA.

En el reciente evento Canva Create 2026, se anunciaron una serie de funciones orientadas a amplificar el acceso a las herramientas de diseño, educación y la producción creativa.

Entre los principales lanzamientos, destacan Canva Offline que consta de la expansión de su suite principal, Learn Grid diseñada para el sistema educativo.

Asimismo, dentro de sus actualizaciones se encuentra una mejorada experiencia de impresión llamada Print Shop que es el servicio de impresión y recepción física los diseños que se crean en la plataforma.

Estos cambios llevan a que la plataforma digital vaya adaptándose al usuario a partir de una sola indicación, y va mejorando su inteligencia cuanto más se usa.

Canva AI 2.0 estará disponible desde hoy como vista previa para investigación. Además, uno de los anuncios más significativos es Canva Offline, una función que hará posible trabajar diseños sin conexión.

Canva contará con herramientas de inteligencia artificial y opción parar trabajar diseños sin conexión a internet

La herramienta offline es favorecedora para los usuarios porque podrán realizar ediciones como cargar archivos y continuar sus proyectos en el punto que lo dejaron sin complicaciones de perder el avance aunque no tengan conexión a una red de internet.

Una vez que se tenga acceso a una red de internet, los cambios realizados se sincronizarán automáticamente para finalizar la edición sin interrupciones.

Herramientas para profesionales, docentes y emprendedores

Otro de los recursos implementados es el lanzamiento de Canva Brand System que ayudará a crear elementos de marca como fotos, logotipos y otros recursos que podrán ser publicados en el Brand Kit de Canva.

Incluso, habilitaron una herramienta de animación usada por estudios profesionales que será completamente gratuita para usuarios que ya estén registrados en la plataforma.

En el sector educativo, Learn Grid es una plataforma de aprendizaje que se encuentra en Canva y juntará miles de recursos educativos con actividades generadas por inteligencia artificial en más de 30 formatos y más de 16 idiomas.

Finalmente, Canva reforzó Print Shop, el recurso que consta de diseñar y ordenar la impresión de los mismos desde la página. Todas estas implementaciones tienen la meta de mejorar las herramientas del momento como la IA al alcance de los usuarios.