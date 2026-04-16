Trump publica nueva imagen con Jesucristo y desafía a sus críticos en medio de polémica con el Papa

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cede en sus ataques hacia la comunidad religiosa y comparte nuevamente una imagen creada con inteligencia artificial que lo muestra al lado de Jesucristo. De esta manera, el mandatario no se retracta e insiste en desafiar a sus críticos, quienes lo tienen en la mira por sus acusaciones contra el Papa León XIV.

Trump comparte polémica imagen con Jesucristo

A través de su cuenta de Truth Social, el jefe de la Casa Blanca ha compartido una imagen publicada por un usuario anónimo en la que aparecen Trump y Jesucristo con la bandera de Estados Unidos en el fondo. La imagen es acompañada por el siguiente texto que hace referencia al líder norteamericano.

"Nunca he sido un hombre muy religioso. Sin embargo, ¿no parece que, ahora que están saliendo a la luz todos esos monstruos satánicos, demoníacos y que sacrifican niños, Dios está jugando su carta ganadora?", escribe el usuario en referencia al presidente estadounidense.

Imagen compartida por Donald Trump en Truth Social

Acompañado del mensaje de la imagen, Trump escribe un comentario dirigido hacia sus críticos: "Probablemente, a los lunáticos radicales de izquierdas no les gustará esto, pero yo creo que es bonito" . Inmediatamente, la imagen ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, principalmente entre sus seguidores cristianos quienes ven en ella una forma de blasfemia a la religión.

Trump borró imagen religiosa anterior

El último fin de semana, a través de la misma red social, Trump compartió una serie de imágenes creadas con IA, entre ellas una que le representaba como Jesús realizando un milagro al curar a un paciente moribundo.

Al ser consultado por la prensa sobre el significado de la imagen, Trump aseguró que no había notado la imaginería religiosa que la acompañaba y que, a su criterio, no estaba representando a Jesús, sino a un médico. El hecho generó una lluvia de críticas y Trump terminó eliminando su publicación en las horas siguientes, sin embargo, no emitió ninguna disculpa pública.

La eliminación de la publicación supuso una retirada por Trump, quien había compartido la imagen poco después de emplear la plataforma para atacar al Papa León XIV, quien ha sido bastante crítico con la guerra de Estados Unidos en Irán.

En definitiva, Donald Trump continúa generando controversia en la comunidad católica, especialmente después de compartir una imagen con IA en la cual aparece junto a Jesucristo.