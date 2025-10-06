Paro de transportistas: Héctor Vargas pidió depurar la PNP, Fiscalía y PJ para luchar contra el crimen organizado

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un importante grupo de transportistas convocó a un nuevo paro programado para este lunes 6 de octubre luego que un conductor de la empresa conocida como 'El triangulito' fuera asesinado a manos de un sicario. Como se sabe, este importante sector ha sido uno de los más golpeados por el avance de la criminalidad ya que a diario se reporta ataques a un chofer o cobrador.

Por ello, en cuestión de horas señalaron que paralizarán nuevamente sus operaciones exigiendo mayor accionar por parte del gobierno para así frenar las muertes en las calles de la capital y el Callao.

Dirigente pide depurar la PNP, Fiscalía y PJ

Justamente, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, conversó con Canal N para dar detalles de este nuevo paro. Durante esta charla, el dirigente no solo pidió acrecentar los operativos contra la criminalidad, sino en primer lugar, hacer una limpieza en las instituciones encargadas de la seguridad del país como la Fiscalía, Poder Judicial y Policía Nacional del Perú ya que considera que estas se encuentra corrompidas por malos elementos.

"Nosotros se lo hemos dicho directamente en una conversación con el ministro del Interior y en el Congreso, consideramos que, en su conjunto, las instituciones que deben luchar frontalmente contra la delincuencia, están manchadas, corrompidas", indicó.

De acuerdo a su parecer, cada vez que se da la captura de algún criminal o banda se dan con la sorpresa de que policías, fiscales o integrantes del Poder Judicial están directamente involucrados con los delincuentes.

"Capturan a una banda y dentro de esa banda hay uno o dos policías involucrados y no una, son varias capturas. Luego, en el Ministerio Público encontramos a un fiscal que por teléfono estaba extorsionando a una persona y como ese hay muchos casos", añadió.

Pide armar un órgano de élite

Por ello, exigió que se conforme un equipo especial y de élite con los mejores elementos de estas entidades y así poder hacerle frente a este flagelo que tanto daño produce a la sociedad.

"Eso nos hace aseverar que hay corrupción, por eso hemos planteado que estas tres instituciones, haciendo una profilaxis de ellas, con lo mejor de ellas, podrían constituir un órgano de élite para que puedan luchar contra este crimen organizado que estamos teniendo", finalizó.

