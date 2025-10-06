Mujer acusa a policía de golpearla durante el paro de transportistas: "Me golpearon con una varilla"

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Carabayllo, durante el paro de transportistas realizado este lunes 6 de octubre, una mujer denunció haber sido agredida por un policía en medio de los enfrentamientos. El hecho ocurrió en el kilómetro 22 de la avenida Túpac Amaru, donde se vivieron momentos de tensión entre manifestantes y agentes que intentaban liberar la vía bloqueada.

Mujer denuncia agresión policial

Desde muy temprano, el paro de transportistas provocó el cierre parcial de la avenida Túpac Amaru, a la altura del kilómetro 22, en el distrito de Carabayllo.

Conductores y vecinos se concentraron para exigir mayor seguridad en las carreteras, tras los recientes ataques contra choferes que generaron indignación en el sector.

En el lugar, varios manifestantes bloquearon la vía con piedras y llantas encendidas, impidiendo el paso de los vehículos.

Ante ello, los agentes de la Policía Nacional llegaron para intentar restablecer el orden, lo que generó enfrentamientos directos con los protestantes.

Las cámaras del programa Buenos Días Perú captaron los momentos más tensos, cuando los uniformados trataron de despejar la pista y se produjeron forcejeos.

Fue en ese contexto que una mujer denunció haber sido agredida por un policía identificado como el efectivo Peña, quien, según su testimonio, la golpeó en la cabeza con una varilla.

"Estaba hablando con mi megáfono y el policía vino de la nada a golpearme. Estoy cansada de pagar para morir", dijo entre lágrimas ante las cámaras, mostrando una herida visible en el rostro.

La ciudadana también aseguró que el mismo agente de la Policía Nacional había tenido actitudes violentas en anteriores protestas.

Dina Boluarte resta importancia al paro

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre el nuevo paro de transportistas que se lleva a cabo este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, motivado por la creciente ola de extorsiones e inseguridad ciudadana en el país.

En su declaración, la mandataria volvió a minimizar las protestas de los trabajadores del transporte, al afirmar que "una paralización de 24 o 48 horas no resuelve el problema" de la criminalidad que afecta al sector.

"Los asesinatos de sus compañeros de trabajo nos duele también como Gobierno, por ello estamos dando la lucha todos los días, nuestra policía está en la calle todos los días, pero un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema, todos tenemos que sumar", comentó.

Así, el paro de transportistas en Carabayllo dejó más que bloqueos y caos vehicular. Una mujer terminó acusando a un policía de haberla golpeado durante los enfrentamientos, sumando un nuevo episodio de violencia en las manifestaciones.