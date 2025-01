Capitán PNP Junior Izquierdo fue cambiado de especialidad, denuncia su abogado: "No es regular"

El Capitán Junior Izquierdo, oficial de larga trayectoria en la Policía Nacional del Perú, fue trasladado recientemente a la región de Moquegua para desempeñarse como policía comunitario, un cambio de especialidad que ha generado controversia.

En diálogo con Exitosa, su abogado, José Carlos Mejía, expresó su desacuerdo con la medida, afirmando que la decisión no está justificada y que su cliente está siendo colocado en una posición que no refleja su experiencia ni formación previa.

Según el letrado, el cambio de especialidad no solo es inapropiado, sino que también perjudica la carrera del Capitán Izquierdo. La nueva asignación implica una labor que no se corresponde con las competencias adquiridas por el capitán PNP en años de servicio.

"Eso no es regular, cambio de puesto si, ningún oficial se puede quedar años en el mismo puesto, pero la especialidad, lo capacitaron en el 2024 en un curso de capitanes de investigación criminal para cambiarlo, se está desaprovechando, mi patrocinado respeta la ley con hechos", aseguró José Mejía.

El abogado subraya que 'Culebra' ha sido parte de importantes investigaciones y ha demostrado su capacidad en diversas unidades de la PNP. Por lo tanto, su traslado a una especialidad que no está vinculada podría, asegura que el ministro del interior, Juan José Santiváñez se beneficiará con la dilación de esa diligencia.

La defensa legal de Junior Izquierdo también cuestionó la legalidad del procedimiento que dio lugar al cambio de especialidad, indicó que la normativa interna de la PNP establece ciertos lineamientos para realizar traslados de este tipo, y que, en este caso, no se cumplió con los requisitos establecidos.

De acuerdo con Mejía, no se le informó adecuadamente a Izquierdo sobre las razones detrás de la reubicación ni sobre las implicaciones que esta tendría en su carrera.

"Mi patrocinado no ha presentado ninguna solicitud es por eso que me llama la atención ¿Es regular esto señor comandante general?, el pretexto será por necesidad del servicio, lamentablemente se presta para este tipo de acciones porque el papel aguanta todo, no hay explicaciones", dijo Mejía.