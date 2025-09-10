Juan José Santiváñez "es el Montesinos del gobierno de Dina", señala Ruth Luque

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, la congresista Ruth Luque comparó a Juan José Santiváñez con el exasesor presidencial, Vladimiro Montesinos, señalando que el ministro de Justicia estaría "negociando" con el Parlamento para evitar su interpelación o censura.

La comparación de Santiváñez con Montesinos

La parlamentaria del Bloque Democrático manifestó que a diferencia de cuando el Congreso censuró a Santiváñez cuando fue ministro del Interior, con numerosos votos de congresistas, ahora sus colegas "no quieren firmar" una posible censura para el funcionario lo que termina por sorprenderla.

"No quieren firmar, no solo congresistas de la correlación de Dina Boluarte sino también congresistas de izquierda, tampoco quieren. ¿Por qué? ahí hay un asunto de acuerdos , seguro acercamientos que se generan que de verdad a estas alturas ya ni me indignan", acotó Luque.

En tal sentido, consideró que este tipo de acciones "denigran el trabajo político". Además, indicó que Juan José Santivañez "es una ficha fuerte" y lo catalogó como el "Montesinos del Gobierno de Dina" .

"Es una persona que quiere mantenerse en el poder, no me sorprendería de que postule (a las elecciones presidenciales)", acotó la congresista RuthLuque.

Un gobierno que gira en torno a la ineficiencia

En otro momento, la legisladora manifestó que el actual Gobierno "premia la ineficiencia". "Ya hemos visto la historia con el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, con Freddy Hinojosa, han creado puestos. es un Gobierno que gira en torno a la ineficiencia", agregó.

En tal sentido, subrayó que el Gobierno "es un círculo autoritario y corrupto" así como "amedrentador".

"Hemos llegado a normalizar el amedrentamiento como parte de una práctica política, que en otro momento no importando quien sea la persona se ha tenido que rechazar categóricamente de todos los espacios", expresó Ruth Luque.

Además, recordó que hay una periodista que "señaló directamente de matarla por una investigación que está haciendo". De igual manera, dijo que "el alcalde Lima casi hace apología a la violencia".

"Me parece muy grave la manera cómo se está normalizando este nivel de discurso, pero además de amenaza, amedrentamiento y que viene desde el Gobierno", enfatizó contundemente la parlamentaria Ruth Luque.

