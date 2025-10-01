Capturan a sicario adolescente vinculado al asesinato de choferes en San Juan de Lurigancho

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter) confirmó la captura de un menor de edad de 17 años acusado de actuar como sicario al servicio de la organización criminal 'Los Bravos de San Juan de Lurigancho'.

Según las primeras indagaciones, el adolescente, identificado con las iniciales E.L.R., habría participado en los asesinatos de conductores de transporte público en una de las zonas más afectadas por la violencia en Lima Este.

La intervención policial se realizó en San Juan de Lurigancho, distrito considerado de alta peligrosidad por la presencia de organizaciones dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos a empresas de transporte.

De acuerdo con la información difundida, el adolescente operaba como brazo ejecutor de la banda, encargado de cumplir los encargos criminales contra quienes se negaban a pagar las extorsiones.

¡Cae sicario de choferes de transporte público!

📍 #SJL



La @PoliciaPeru capturó a Elvis López Romero (17), sicario de Los Bravos de SJL responsable del asesinato de los conductores de las empresas Huáscar y Santa Catalina. Se le incautó un arma de fuego, drogas y un celular. pic.twitter.com/smWAtm3PsM — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 1, 2025

Víctimas en empresas de transporte público

El accionar del menor no fue aislado. El Mininter detalló que el joven está directamente implicado en los homicidios de choferes de las empresas Huáscar y Santa Catalina, ambas víctimas frecuentes de amenazas y ataques en los últimos meses.

Estas muertes, atribuidas a 'Los Bravos de SJL', forman parte de una estrategia de amedrentamiento contra los transportistas que circulan en rutas dominadas por las mafias del cobro de cupos.

La violencia contra choferes se ha convertido en un problema crítico para los vecinos de San Juan de Lurigancho, pues afecta no solo a las víctimas directas, sino también a los pasajeros que dependen de este servicio para movilizarse diariamente.

Los asesinatos han generado un clima de miedo entre conductores y cobradores, quienes muchas veces no denuncian por temor a represalias.

Con la detención del adolescente, las autoridades buscan avanzar en la identificación de los demás integrantes de la organización criminal y desarticular las redes de sicariato que operan en el distrito.

Evidencias incautadas y próximo proceso judicial

Durante la captura del joven, la Policía Nacional incautó un arma de fuego, drogas y un celular, elementos que reforzarían la hipótesis de su participación activa en actividades delictivas.

Estos objetos serán sometidos a peritajes para determinar su conexión con los homicidios y con las comunicaciones internas de 'Los Bravos de SJL'.

Al tratarse de un menor de edad, el proceso judicial se desarrollará bajo el marco legal aplicable a adolescentes infractores. Sin embargo, este caso reabre el debate sobre la participación de jóvenes en delitos graves como el sicariato, un fenómeno cada vez más frecuente en zonas controladas por organizaciones criminales.

La captura de E.L.R. representa un golpe importante contra la criminalidad organizada en San Juan de Lurigancho, pero también evidencia la urgencia de reforzar las políticas de seguridad y de prevención social para evitar que más menores sean reclutados por bandas delictivas.