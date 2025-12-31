Liliana Castro Mannarelli protagoniza romántico momento con exactriz de 'Al fondo hay sitio'

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Liliana Castro Mannarelli volvió a ser noticia en farándula tras mostrarse con su novia Malory Vargas, exactriz de Al fondo hay sitio. La empresaria compartió en TikTok fotos de una romántica salida en Lima, confirmando que su relación sigue más fuerte que nunca.

Reencuentro de Liliana y Malory

Después de semanas sin verse por motivos laborales, Liliana Castro Mannarelli y Malory Vargas se reencontraron en un lujoso restaurante de Lima, donde degustaron pastas y pizzas mientras compartían risas y miradas cómplices.

La empresaria, quien también tuvo un paso por el reality Combate, documentó el momento en TikTok con la frase: "A tu lado".

El reencuentro fue especial, ya que ambas habían pasado las fiestas navideñas en el extranjero; Liliana en otros compromisos personales y Malory culminando su carrera de Conducción en la escuela de formación de actores y actrices de Televisa en México.

Posteriormente, la pareja se dirigió a una discoteca limeña para continuar la celebración. En las fotos compartidas, Malory Vargas se muestra sonriente, mientras Liliana Castro Mannarelli la observa con una expresión llena de amor, sujetándola de la cintura.

Reacciones en redes sociales

La publicación no pasó desapercibida entre los fans, quienes inundaron las redes con comentarios llenos de cariño y buenos deseos hacia la pareja.

Entre los mensajes se leía: "Es la única pareja que me transmite tanto amor real", "Pensé que ya no seguían y se ven tan lindas juntas", "Son tan divinas, sean felices, bellezas", "Lo bonito es que las dos brillan, ninguna opaca a la otra, eso es amor", "Me encanta verlas juntas".

Liliana Castro Mannarelli se dio una nueva oportunidad en el amor tras su relación con Eva Bracamonte, y por su parte, Malory Vargas ha participado en programas como El gran show y series peruanas como Los otros Concha, Solo una madre y Como dice el dicho.

Así se confirmó el romance de Liliana y Malory

Recordemos que Liliana Castro Mannarelli compartió varias fotos junto a Malory Vargas en 2023 para anunciar su relación, acompañadas de un romántico mensaje: "Los días pasan y yo solo te amo más. Por más momentos a tu lado, por una vida contigo. Te amo, Malo de mi amor".

