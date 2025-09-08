Terror en San Juan de Miraflores: Sujetos acaban con la vida de chofer de la empresa Nueva América

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo ataque contra un transportista se registró la mañana de este lunes 8 de septiembre, presuntamente a causa de la extorsión. Se trata del asesinato del conductor de una unidad de la empresa Nueva América, que transitaba por la avenida Central en San Juan de Miraflores.

Ataque se dio en presencia de pasajeros

El hecho se registró a dos de la avenida Salvador Allende, una vía que es parte de la ruta de la unidad, pero de la que se desvió a causa de obras. Al parecer un grupo de sujetos habría aprovechado esto para atacar al chofer del bus que apenas iniciaba su servicio y se encontraba con pasajeros.

La víctima fue identificada como Alfredo Arturo Ramón Ramos, de 55 años, quien fue atacado aparentemente por varios sujeto, uno de ellos se habría hecho pasar por un pasajero para atentar contra su vida.

Cabe señalar que, en el bus no se observan impactos de bala, es por ello, que se maneja la hipótesis de que el ataque fue desde dentro de la unidad. Aunque se encontraron algunos casquillos de bala en los exteriores de la unidad.

Al lugar de los hechos se apersonaron efectivos policiales para cercar la escena para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística. Así como familiares del fallecido que también se hicieron presentes en el lugar.

Los familiares y compañeros de la víctima exigen justicia por lo sucedido y piden a las autoridades una exhaustiva investigación para dar con los culpables de este crimen, que se ha registrado en una zona, en donde no hay cámaras municipales.

Empresa viene siendo extorsionada

Desde mediados del 2024, la empresa Nueva América cuya ruta va de Carabayllo a San Juan de Miraflores, viene sufriendo atentados contra los trabajadores de la compañía, el último se registró en noviembre, también en San Juan de Miraflores, y provocó lesiones en el chofer de la unidad.

Se sabe que la organización criminal, Los Injertos del Norte, venía atacando a los miembros de esta empresa cobrando hasta 20 mil soles. Será la Policía Nacional del Perú, la institución encargada de determinar si el reciente ataque es resultado de las extorsiones por parte de esta banda criminal.

Por su parte, los compañero del conductor fallecido se han solidarizado con la familia y han anunciado que organizarán un plantón en la base de Carabayllo.