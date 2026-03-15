Hijo de chofer de bus lo defendió de ataque extorsivo en Puente Nuevo: "Tenía miedo del peligro"

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La violencia y las extorsiones contra conductores de transporte público continúan generando temor en Lima. Un caso reciente refleja el nivel de riesgo que viven los trabajadores del volante: un adolescente decidió acompañar a su padre en su jornada laboral para evitar que sea atacado por delincuentes.

El hecho ocurrió en un bus de la línea C conocida como "Los Chinos". Según informó Latina, en la unidad viajaban el conductor y su menor hijo, quien decidió acompañarlo debido al miedo constante que enfrentan los choferes ante las amenazas de extorsionadores.

"Tenía miedo del peligro que los choferes vivimos cada día, me dijo papá te voy a acompañar, porque me da miedo que te vayan a matar que a cada momento te amenazan", relató el padre.

La preocupación del joven no era exagerada. Durante el recorrido, un sujeto abordó el vehículo con la intención de cobrar un cupo y lanzó amenazas contra el conductor, generando tensión entre los pasajeros que se encontraban en el interior del bus.

Amenaza con cuchillo en plena ruta

El incidente ocurrió cuando la unidad circulaba a la altura de Puente Nuevo. En ese punto, un presunto extorsionador subió al vehículo y exigió el pago de 5 soles al conductor, dinero que según la modalidad criminal corresponde al llamado "cupo" que algunas bandas cobran a transportistas.

De acuerdo con el reporte difundido por Latina, el sujeto amenazó al chofer con un cuchillo y le advirtió que podría matarlo si no entregaba el dinero. La situación generó alarma entre los pasajeros que presenciaron el momento de tensión dentro del bus.

El presunto atacante fue identificado como Jonathan García Velásquez, de 36 años. Según Latina, no actuaba solo. Se indicó que al menos cuatro cómplices formarían parte del grupo que opera con este tipo de amenazas en el transporte público.

Reacción de pasajeros y del adolescente

El presunto extorsionador no esperaba la reacción de quienes estaban dentro del bus. Los pasajeros y el propio adolescente reaccionaron ante la amenaza, lo que evitó que la situación terminara en un ataque mayor contra el conductor.

Este caso evidencia el riesgo que enfrentan los choferes de transporte público. Las amenazas y cobros ilegales se han vuelto una preocupación constante para los trabajadores del sector, quienes muchas veces continúan trabajando pese al peligro.

La presencia del adolescente junto a su padre refleja el clima de miedo que se vive en algunas rutas. Familiares de conductores optan por acompañarlos durante las jornadas por temor a que sean víctimas de extorsionadores, una situación que, según reportes periodísticos recientes, sigue afectando a diferentes empresas de transporte.