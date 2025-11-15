Carlos Bianchi es nuevo presidente del Directorio de Perupetro: Reemplazará en el cargo a Pedro Chira

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo designó a Carlos Isaac Bianchi Ramírez como el nuevo presidente del Directorio de Perupetro S.A., la empresa estatal de derecho privado que está adscrita al sector Energía y Minas.

Perupetro ya tiene presidente del Directorio

La designaciónn fue oficializada a través de la Resolución Suprema 016-2025-EM, publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial "El Peruano".

Esta referida norma está refrendada por el presidente de la República, José Jerí Oré, y el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz. Cabe señalar que, Bianchi Ramírez reemplaza a Pedro Oswaldo Chira Fernández, a quien se le dio por concluido el nombramiento que ocupaba desde marzo de 2025.

En tal sentido, este último culmina su gestión de ocho meses al mando de Perupetro en medio de cuestionamientos por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú S.A. a causa problemas en los procesos de adjudicación de varios lotes.

¿Quién es Carlos Isaac Bianchi Ramírez?

Carlos Bianchi es un ingeniero geólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Posee un MBA, una diplomatura en Finanzas, y dos maestrías en Geología, con una mención en Tectónica y Geología Regional.

Además, cuenta con más de 28 años de experiencia en exploración y desarrollo de hidrocarburos. Asimismo, ha sido encabezado diversos proyectos no solo a nivel nacional sino también en el ámbito internacional en países como Colombia, Ecuador, Asia y África.

En consiguiente, entre los años 2021 y 2023, se desempeñó como gerente de Supervisión de Contratos en Petroperú. De igual manera, logró ocupar la gerencia de Exploración y Nuevos Negocios en empresas como SK Innovation / Moche Energy, y previamente fue Exploration Manager en Ecopetrol del Perú y SK Energy.

¿Qué es Perupetro ?

Vale indicar que Perupetro es una entidad creada en 1993 bajo la Ley N° 26221, la cual se encarga de de promover, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.

Además, su labor incluye la administración sostenible de los recursos y la promoción de inversiones en el mencionado sector.

Como vemos, la llegada de Carlos Isaac Bianchi Ramírez a la presidencia de Perupetro S.A. marca un nuevo capítulo en la administración de los hidrocarburos en Perú. Su vasta experiencia en el sector será clave para enfrentar los desafíos actuales, especialmente en la gestión de contratos estratégicos y la atracción de inversiones.