Caso Eduardo Ruiz: Luis Magallanes no tuvo intención de matar a 'Truko', señala José Baella

En entrevista con Exitosa, el Gral PNP en retiro, José Baella, indicó que, conforme a las indagaciones preliminares, el suboficial Luis Magallanes no ha tenido intención de cometer homicidio contra Eduardo Ruiz 'Truko', quien murió por impacto de bala durante la protesta del 15 de octubre. Por ello, sostuvo que las investigaciones podrán determinar las responsabilidades del caso.

Magallanes no tuvo intención de matar a 'Truko'

Para Baella opinó que es necesario ver todo el contexto en que sucedió el homicidio de 'Truko' siendo de gran ayuda las cámaras de seguridad para ver lo que se suscitó antes y después.

Al respecto, está de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía que indica que el suboficial de la Policía, Luis Magallanes, no tuvo la intención de disparara contra Eduardo Ruiz. " No ha habido la intencionalidad de matar a alguien , se defendía", sostuvo.

La postura de José Baella

En primer lugar, el Gral de la PNP en retiro, José Baella, fue consultado si consider que Luis Magallanes es un héroe tal como lo manifestó el jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

"Yo creo que el único que no se equivoca es Dios y como personas, como humanos tenemos derecho a equivocarnos yo aplaudo la comisión del comandante general porque está rectificándose", señaló.

En consiguiente, consideró que "para el público interno es importante ver a su líder que defienda a su personal"."En esta ocasión al salir de una ligereza digamos muy rápido, sin decir que se tiene que investigar, mire cómo la investigación ha dado otro giro", añadió Baella.

"Es muy lamentable lo ocurrido con este joven 'Truko' no debió pasar abosolutamente, pero esta hostilidad de estos grupos en realidad son delincuentes para atacar a la Policía 6,7 horas y no debió suceder este hecho, pero creo que el comandante general se ha querido rectificar", manifestó.

Óscar Arriola se pronuncia sobre Luis Magallanes

Este jueves 23 de octubre, el comandante general de la Policía Nacional del Perú manifestó en diálogo con la prensa que el autor del delito contra el rapero Eduardo Ruiz al suboficial de tercera PNP, Luis Magallanes, a quien indicó debería someterse a una investigación fiscal común por tratarse del accionar de uno de sus elementos y no de la institución.

"La libertad de Luis Magallanes es casi inminente si es que existe justicia en el Perú por la sencilla razón de que se encuentra bajo una concurrencia de circunstancias que lo exoneran de cualquier responsabilidad penal.", enfatizó.

