Caso Nicolini: INPE informa sobre clasificación de Vilma Zeña Santamaría a penal tras ser capturada

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre la situación penal de Vilma Zeña Santamaría, mujer que fue capturada por la Policía Nacional tras haber permanecido prófuga de la justicia por el caso Nicolini.

Con su reciente captura ocurrida el 20 de enero, las autoridades policiales y penales continúan en proceso de clasificación tras haber sido condenada a 32 años de prisión por los delitos de explotación laboral y esclavitud.

¿Dónde se encuentra recluida Vilma Zeña Santamaría?

Tras haber sido capturado, Vilma Marveli Zeña Santamaría, cumplirá su condena por resultar responsable penalmente ante la justicia peruana por la atroz muerte de dos jóvenes trabajadores de la Galería Nicolini ubicada en el Centro de Lima.

Sobre ella, pesaba una requisitoria y estaba incluida dentro de la lista de los más buscados del país según indicaba el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) por la que se ofrecía S/50 mil por datos sobre su paradero.

Ahora que ya permanece bajo la tutela de las autoridades policiales, el INPE indicó que Zeña Santamaría se encuentra en las instalaciones de la carceleta del establecimiento penitenciario Ancón II. Tras su captura aseguró que fue "algo fortuito".

Sin embargo, aún no se establece si permanecerá en este penal pues esta se encuentra a la espera de ser clasificada a la prisión en donde cumplirá la sentencia de 32 años.

🔴 El INPE informa que Vilma Zeña Santamaría, condenada por explotación laboral y esclavitud, se encuentra en las instalaciones de la carceleta del INPE en el E.P. Ancón II, en espera de ser clasificada a un establecimiento penitenciario donde cumplirá la sentencia de 32 años. pic.twitter.com/WkzoRKVVwE — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) January 22, 2026

Como se recuerda, en el 2018 tanto Vilma Zeña Santamaría y Jonny Coico Sirlopu fueron sentenciados a penas de 32 y 35 años de prisión efectiva, respectivamente por los delitos de explotación laboral y esclavitud.

Esta resolución judicial en primera instancia fue apelada por Zeña Santamaría quien huyó de la justicia sin paradero conocido desde que presentó tal recurso. Luego, en diciembre de 2025, se reconfirmó la sentencia condenatoria de 32 años en su contra.

Pago de reparación civil está pendiente

La sentencia de los dos condenados responde a los delitos de explotación laboral y esclavitud debido a las precarias condiciones y opresión laboral bajo la que trabajan los jóvenes.

Por ello, además de la sentencia, los condenados fueron inhabilitados para contratar con el Estado por los plazos respectivos de su sentencias y deberán pagar un total de S/ 20 000 a favor de los sobrevivientes por concepto de reparación civil.

En el caso de los herederos legales de las dos víctimas fallecidas, los sentenciados deberán pagar otro monto de S/ 479 000 y S/ 459 000.

Tras haber sido capturada, Vilma Zeña Santamaría se encuentra a la espera de ser clasificada al establecimiento penitenciario del INPE en donde cumplirá la condena de 32 años de prisión efectiva.