Rafael López Aliaga pide a Alberto Otárola las facultades para desalojar a familias que viven cerca de las quebradas

17/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

Tras el lanzamiento de la cruzada nacional Con Punche Perú Solidario, Rafael López Aliaga anunció que ha solicitado al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, que declare a todas las quebradas del país como zona intangible. No solo eso, sino que el alcalde de Lima también pidió que se le otorguen las facultades para desalojar a las familias que viven en estos lugares.

"Le he pedido al premier (Alberto Otárola) darnos un arma legal para declarar intangibles las quebradas. No se puede vivir en una quebrada, por favor. Hace 50 años que se ve el problema y se olvida de la gente. Declaremos de una vez en el Congreso de la República intangibles las quebradas del Perú", expuso López Aliaga.

En el contexto de la situación de huaicos e inundaciones de diversos distritos de Lima Metropolitana, el burgomaestre sostuvo que las casas asentadas en zona de quebradas representan un riesgo la para la vida de los ocupantes, en especial en temporadas de intensas lluvias como las que se esta viviendo.

Es por ello que, la medida propuesta pretende hacerle frente a la construcción de viviendas en estas zonas del territorio nacional.

Según sus declaraciones, el alcalde afirma que el premier ha aceptado evaluar la propuesta. De ser aprobada, los alcaldes y gobiernos regionales tendrían las armas legales para que ninguna persona pueda vivir en una quebrada. Con ello, el burgomaestre busca desalojar de inmediato a las familias que aún se encuentran en estas zonas.

Asimismo, resaltó su "arduo trabajo" durante los últimos días en los que ha tenido que recorrer y monitorear los distintos distritos de la capital del Perú.

Cuestionamiento a gestiones anteriores

El alcalde aprovechó el espacio para cuestionar la gestión de Jorge Muñoz y Miguel Romero al "haber llenado la municipalidad de amigos".

"13500 personas, yo he tenido que no renovar contrato, nos deja una muni con pura planilla y con deudas como es el caso con el proveedor en Huaycoloro que no se le había pagado hace seis meses", comentó.

En esa misma línea, crítico a los funcionarios encargados de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

"No hagamos más estupideces. Reconstrucción con Cambios ya no, no más choreos con cambios", expresó.

De esta manera, el alcalde de Lima resalta la necesidad de una intangibilidad de quebradas para poder evitar que las familias continúen construyendo sus viviendas en estas zonas del país.