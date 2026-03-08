RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
¡Bolsillos afectados!

Motociclistas pagan hasta 25 soles más por gasolina ante crisis de combustibles

El presidente de la Comunidad Motera, Danny Mendoza, reveló que los motociclistas están gastando 25 soles más por el alza en la gasolina, piden atención del gobierno de José Balcázar.

Motociclistas gastan 25 soles más por alza en precio de gasolina
Motociclistas gastan 25 soles más por alza en precio de gasolina (Andina)

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El presidente de la Comunidad Motera, Danny Mendoza, informó que las motocicletas también se han visto afectadas por el alza de precios en la gasolina, generada por la crisis del GNV. Aseguró que los conductores de los vehículos menores están pagando 25 soles más de lo que usualmente gastaban para tanquear sus unidades. 

Motociclistas afectados

En declaraciones a Panamericana, Mendoza explicó que solo en Lima, la comunidad motera asciende a 2 millones, de los que el 60% usa su vehículo para laborar, en ese sentido detalló que el impacto de la subida del precio en los combustibles los ha afectado económicamente. 

"Un delivery o una persona que trabaja en reparto recorre un promedio de 200 a 250 kilómetros diarios. Estamos hablando que si antes, la gasolina costaba entre 14 y 16 soles, nosotros hacíamos una tanqueada con 60, 66 soles, actualmente lo estamos haciendo con 88 o 90 soles. Un aproximado de entre 20 a 25 soles de más", explicó. 

La comunidad estaría perdiendo casi 50 millones de soles diariamente por el incremento de la gasolina, a ello se suma el bajo pago que hacen las aplicaciones de delivery a sus colaboradores. 

"Están pagando 0.60 centavos por kilómetros. Ósea, prácticamente nos están quitando 30 soles diarios de la canasta familiar que nosotros podamos trabajar diariamente", detalló Mendoza. 

Combis de ruta San Genaro en Chorrillos suben pasajes ante alza de precios de combustibles
Lee también

Combis de ruta San Genaro en Chorrillos suben pasajes ante alza de precios de combustibles

Podrían sumarse a paro

Para evitar mayor pérdida, la comunidad decidió no subir el precio en el reparto, pero la decisión igualmente generó un impacto en sus bolsillos. Como se sabe, transportistas de carga pesada han decidido convocar a un paro para el 12 de marzo, ante ello, Mendoza no descartó su participación. 

"Todavía no hemos conversado con el gremio de transporte, lo que pasa es que nosotros tenemos ahí un pequeño inconveniente recuerden que el gremio de transportistas, fueron los que incitaron al presidente Jerí a que nos prohíban a dos personas en una moto. Entonces, voy a esperar el llamado de nuestros hermanos transportistas para que también nosotros nos sumemos a este paro nacional", aseguró. 

Asimismo, informó que con el nuevo gobierno de José Balcázar, los motociclistas no han tenido un contacto pese a que también son afectados por el problema de los combustibles. 

Crisis energética: Osinergmin aprueba medidas excepcionales para facilitar el abastecimiento de combustibles
Lee también

Crisis energética: Osinergmin aprueba medidas excepcionales para facilitar el abastecimiento de combustibles

Es en medio de ello que, reveló que los motociclistas se están viendo afectados por el alza de combustibles gastando 25 soles más de lo que usualmente tenían. 

Gremio de transportistas de carga pesada anuncia paro nacional para el 12 de marzo por alza de combustibles
Lee también

Gremio de transportistas de carga pesada anuncia paro nacional para el 12 de marzo por alza de combustibles

Temas relacionados alza en precios combustibles Gasolina motociclistas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA