Motociclistas pagan hasta 25 soles más por gasolina ante crisis de combustibles

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la Comunidad Motera, Danny Mendoza, informó que las motocicletas también se han visto afectadas por el alza de precios en la gasolina, generada por la crisis del GNV. Aseguró que los conductores de los vehículos menores están pagando 25 soles más de lo que usualmente gastaban para tanquear sus unidades.

Motociclistas afectados

En declaraciones a Panamericana, Mendoza explicó que solo en Lima, la comunidad motera asciende a 2 millones, de los que el 60% usa su vehículo para laborar, en ese sentido detalló que el impacto de la subida del precio en los combustibles los ha afectado económicamente.

"Un delivery o una persona que trabaja en reparto recorre un promedio de 200 a 250 kilómetros diarios. Estamos hablando que si antes, la gasolina costaba entre 14 y 16 soles, nosotros hacíamos una tanqueada con 60, 66 soles, actualmente lo estamos haciendo con 88 o 90 soles. Un aproximado de entre 20 a 25 soles de más", explicó.

La comunidad estaría perdiendo casi 50 millones de soles diariamente por el incremento de la gasolina, a ello se suma el bajo pago que hacen las aplicaciones de delivery a sus colaboradores.

"Están pagando 0.60 centavos por kilómetros. Ósea, prácticamente nos están quitando 30 soles diarios de la canasta familiar que nosotros podamos trabajar diariamente", detalló Mendoza.

Podrían sumarse a paro

Para evitar mayor pérdida, la comunidad decidió no subir el precio en el reparto, pero la decisión igualmente generó un impacto en sus bolsillos. Como se sabe, transportistas de carga pesada han decidido convocar a un paro para el 12 de marzo, ante ello, Mendoza no descartó su participación.

"Todavía no hemos conversado con el gremio de transporte, lo que pasa es que nosotros tenemos ahí un pequeño inconveniente recuerden que el gremio de transportistas, fueron los que incitaron al presidente Jerí a que nos prohíban a dos personas en una moto. Entonces, voy a esperar el llamado de nuestros hermanos transportistas para que también nosotros nos sumemos a este paro nacional", aseguró.

Asimismo, informó que con el nuevo gobierno de José Balcázar, los motociclistas no han tenido un contacto pese a que también son afectados por el problema de los combustibles.

Es en medio de ello que, reveló que los motociclistas se están viendo afectados por el alza de combustibles gastando 25 soles más de lo que usualmente tenían.