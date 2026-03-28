Mónica Cabrejos conmovida por fallecimiento de su amigo Manolo Rojas:"No puedo creer que ya no esté"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El sensible fallecimiento del comediante e imitador peruano, Manolo Rojas, a los 63 años ha calado en los corazones de sus familiares, seguidores, colegas y amigos. Tal es el caso de Mónica Cabrejos, quien se mostró totalmente conmovida por la partida del artista y reveló que la noticia la recibió previamente a realizar un show.

Mónica Cabrejos conmovida por el fallecimiento de Manolo Rojas

A través de su cuenta oficial de Instagram la psicóloga Mónica Cabrejos compartió un sentido video en el que se mostró desencajada y triste por la repentina muerte de su amigo Manolo Rojas, a los 63 años. Allí recordó lo importante que fue el emblemático humorista tanto en el ámbito personal como artístico.

"Estoy como si me hubiese caído un balde hielo porque al subir al escenario agarro mi teléfono y lo primero que miro es un mensaje de una compañera de baile que me dice: 'Mónica, ¿es cierto que falleció Manolo?' Levanto la mirada y estaba ahí mi amigo Javier y me dijo sí", contó al inicio.

Acto seguido, la también comunicadora social sostuvo que tras el término de su show acudió a la casa de Manolo Rojas, en donde se encontró con otros colegas así como con los familiares del cómico y subrayó que su partida es "algo que no lo puede creer".

"Manolo es parte de mi familia, tenemos una amistad de toda la familia. Me dio la oportunidad de ser vedette en su revista musical. Era mi amigo, nos reíamos siempre, compartíamos. Era un tipo muy solidario, estoy en shock. No puede creer que ya no esté", expresó.

Bajo esa premisa, reflexionó sobre que la vida muestra que "es corta y que nadie la tiene comprada". Además, indicó que durante su estadía en el mundo Manolo Rojas "ha dejado bonitos recuerdos" para quienes han tenido la dicha de conocerlo.

"No creo que hoy pueda dormir. Son demasiadas vivencias, anécdotas, demasiada vida juntos. Gracias Manolo por todo lo que me enseñaste, por todas las oportunidades que me diste", finalizó al borde las lágrimas.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Manolo Rojas?

La comunidad del espectáculo se encuentra de luto luego de que la noche el último del último viernes 27 de marzo se reportara el fallecimiento del reconocido humorista e imitador Manolo Rojas, a los 63 años, en su auto en exteriores de su vivienda en la urbanización Santa Catalina, del distrito de La Victoria.

Respecto a la causa de la muerte de uno de los rostros más representativos de la comicidad nacional, su hermano Jaime Rojas reveló que sufrió un paro cardíaco.

Es así como Mónica Cabrejos se mostró totalmente conmovida por el fallecimiento de Manolo Rojas, a los 63 años. Mediante un video expresó lo importante que fue su amigo en su vida y el vacío que deja en ella.