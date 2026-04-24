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Cercado de Lima: Incendio de gran magnitud consume almacén clandestino en el Jr. Miró Quesada

Una vivienda que funcionaba como almacén de juguetes viene sufriendo el siniestro, reportado durante la tarde de este viernes 24 de abril. Incendio es atendido por más de 10 unidades de bomberos.

Incendio fue reportado cerca de las 6 de la tarde.
Incendio fue reportado cerca de las 6 de la tarde. (Composición Exitosa)

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/04/2026

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Un incendio de considerables proporciones Código 3 se viene suscitando en el Cercado de Lima, en una vivienda de la cuadra 8 del Jr. Santa Rosa ( antes Antonio Miró Quesada), lugar a donde, según la página oficial del Cuerpo de Bomberos del Perú, ya se han presentado hasta 15 unidades para atender la emergencia.

Según el mismo portal, el siniestro fue reportado cerca de las 6:00 p.m. y sigue siendo atendido por los hombres de rojo. El humo se propaga por el cielo dejando una inmensa capa que viene cubriendo el distrito, según imágenes compartidas por civiles de la zona.

Vivienda era un almacén clandestino de juguetes

El fuego se desarrolla en una calle que conecta los jirones Huanta y Paruro, esta última conecta a su vez con la Calle Capón y múltiples entradas a Mesa Redonda, zona comercial caracterizada por ser un foco de almacenes, informalidad y desorden en múltiples espacios. 

La vivienda de 5 pisos siniestrada no sería ajena a esto: un comunicado compartido por la Municipalidad de Lima señaló que esta vendría funcionando como un almacén clandestino y minutos después, en declaraciones para Exitosa, el Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, confirmó que en el lugar se almacenaban juguetes y otros plásticos altamente inflamables.

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En paralelo, SEDAPAL, en conjunto con la Municipalidad, realizan acciones en conjunto para apoyar la labor de los Bomberos y asegurar el abastecimiento de agua para enfrentar la emergencia, entre estos la disposición y movilización de cisternas, así como el aumento del caudal en la zona.

MINSA despliega ayuda médica

Por otro lado, el Ministerio de Salud (MINSA) informó que tras el reporte del incendio, envió inmediatamente una ambulancia a través del SAMU para atender a quienes puedan resultar afectados en los alrededores del incidente. Del mismo modo, señaló que otra unidad se mantendrá preparada para responder ante el caso que se requiera mayor personal médico.

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Viviendas convertidas en almacenes proliferan en la zona

El comandante Casaretto también informó que la edificación, ubicada al fondo de una quinta, carecía de licencia de funcionamiento y tampoco contaba con certificado de Defensa Civil alguno, lo que confirmaría que el lugar, que habría sido una vivienda en un inicio, terminó por convertirse en un almacén más como otros que proliferan en la zona.

Esta situación, reportada en múltiples ocasiones por habitantes del Cercado de Lima, una vez más, resultó en un incendio que, afortunadamente, no cobró ninguna víctima mortal, según declaró la autoridad Municipal, pero que evidencia un problema que se niega a desaparecer pese a la continuidad de casos que se siguen presentando en la zona.

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