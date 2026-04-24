Cusco: MTC habilita tránsito en km 145 de la Carretera Interoceánica Sur tras bloqueo por deslizamientos

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el bloqueo del km 145 en el Tramo 2 de la Carretera Interoceánica Sur tras deslizamientos de lodo provocados por lluvias intensas en Cusco, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, luego de ejecutar trabajos de remoción, se ha habilitado el tránsito a un solo carril en este trayecto.

Deslizamientos en la Interoceánica Sur provocaron nuevo bloqueo

Este jueves 24 de abril, la Interoceánica Sur presentó un nuevo bloqueo a horas de la tarde a raíz de adversas condiciones climáticas en el sector Chili Chili, en el distrito de Marcapata. El MTC, en coordinación con la Concesionaria IIRSA Sur, informó que venía atendiendo la emergencia "en el menor tiempo posible".

De esta forma, se dispuso el despliegue de maquinaria en el tramo afectado para realizar labores del restablecimiento del tránsito, logrando hacerlo parcialmente.

"Si bien las condiciones climáticas continúan generando deslizamientos de lodo, se mantienen acciones permanentes con maquinaria y personal especializado", informó el sector Transportes y Comunicaciones.

Minutos después, se informó sobre la rehabilitación del tránsito a un solo carril. El sector Transportes señaló que los equipos se mantienen en labores de remoción para restablecer la circulación total con normalidad.

"Recomendamos a los usuarios conducir con precaución y respetar las indicaciones del personal desplegado en la vía", advirtió.

☝️ El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con la concesionaria @IirsaSur, viene atendiendo el bloqueo registrado en el km 145 del Tramo 2 de la Carretera Interoceánica Sur, en el sector Chilichili, distrito de Marcapata, Cusco.



✅ Los equipos desplegados... pic.twitter.com/QPScRQQaBI — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) April 24, 2026

Desde fines de marzo y durante abril del 2026, el km 145 de la Carretera Interoceánica Sur se vio afectado por deslizamientos de lodo, tierra y rocas provocados directamente por las lluvias intensas que afectan la zona.

Actualmente, el distrito de Marcapata se encuentra en estado de emergencia, de acuerdo al Decreto Supremo N.° 032-2026-PCM, desde el 11 de marzo y se extenderá hasta el 9 de mayo por peligro inminente ante fuertes precipitaciones pluviales.

ONU advierte alta probabilidad de fenómeno El Niño desde mayo

Este viernes, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que las condiciones en el Pacífico ecuatorial muestran un rápido aumento de la temperatura superficial del mar. Ello eleva la probabilidad de que, entre mayo y julio de 2026, se produzca un nuevo fenómeno El Niño.

El organismo recordó que, aunque el cambio climático no incrementa la frecuencia de El Niño, sí amplifica sus efectos. El aumento de la temperatura global y la mayor disponibilidad de humedad potencian fenómenos extremos como olas de calor, lluvias torrenciales y deslizamientos.

El MTC anunció la reapertura del km 145 del Tramo 2 de la Carretera Interoceánica Sur a un solo carril tras el bloqueo registrado por deslizamientos.