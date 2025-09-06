Ibai Llanos se rinde ante la gastronomía peruana tras probar ceviche y tiradito en Barcelona: "Viva el Perú"

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El popular streamer español Ibai Llanos volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por sus transmisiones deportivas o por su famoso 'Mundial de Desayunos', sino por su reacción al probar dos de los platos más emblemáticos del Perú: el ceviche y el tiradito.

La experiencia tuvo lugar en el restaurante Yakumanka, ubicado en Barcelona y dirigido por el reconocido chef peruano Gastón Acurio, referente de la cocina latinoamericana en el mundo.

En un video compartido por la cuenta oficial de youtube del influencer europeo, se le observa degustando ceviche por primera vez. El creador de contenido no dudó en resaltar la fuerza de la preparación.

"Este ceviche me parece una locura. Es para compartir porque creo que me lo voy a comer yo, sinceramente. Yo creo que difícilmente hay algo mejor que esto", expresó mientras destacaba la potencia de la leche de tigre.

La degustación continuó con el tiradito de pescado y ají amarillo, un plato que también logró conquistar su paladar. "Jo, esto tiene una pinta espectacular. Voy a pillar el aguacate, la palta... Yo soy muy fan del atún, del salmón, de todo", comentó antes de probarlo. Tras saborearlo, reconoció su suavidad y frescura: "Este es mucho más suavecito. Es increíble la calidad del pescado que tienen aquí".

Más allá del ceviche y tiradito: un recorrido por la cocina nacional

La experiencia gastronómica de Ibai no se limitó a los platos marinos. El streamer probó la causa limeña, la cual calificó como irresistible, y unas croquetas con ají de gallina que consideró "otro nivel". También disfrutó de empanadas de carne, destacando la variedad de sabores que ofrece la cocina peruana.

Entre los platos de fondo, el lomo saltado se llevó grandes elogios: lo describió como "muy rico, muy sabroso, es una barbaridad". Posteriormente llegó el turno del arroz chaufa con alfonsiño en salsa de ají limeño, preparación que lo dejó sorprendido: "Lo de Perú con los pescados es un escándalo. Se deshace en la boca, es intenso, es lo mejor del día".

Cada una de sus reacciones fue ampliamente comentada en redes sociales, donde usuarios peruanos celebraron el reconocimiento de una de las personalidades más influyentes del mundo digital a la gastronomía nacional, considerada una de las más ricas y variadas del planeta.

Postres y un cierre con sello peruano

La jornada culinaria concluyó con una selección de postres típicos del Perú, entre ellos el tres leches, el cheesecake de maracuyá y el mousse de chocolate.

"No tengo palabras ahora mismo", afirmó tras probar el tres leches, mientras que el cheesecake lo sorprendió por su frescura y el mousse lo calificó como "sorprendentemente bueno".

Con evidente entusiasmo, Ibai cerró su recorrido gastronómico con una frase que rápidamente se viralizó y fue celebrada por la comunidad peruana en redes sociales: "Que viva el Perú".

Este episodio no solo evidenció la capacidad de la cocina peruana de conquistar paladares internacionales, sino también reforzó el papel de chefs como Gastón Acurio en la difusión cultural y gastronómica del país. Para los peruanos, escuchar a una figura global como Ibai Llanos rendirse ante los sabores nacionales es una prueba más del prestigio mundial que ostenta la gastronomía peruana.