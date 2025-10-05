Chofer de bus de la empresa Lipetsa fue asesinado a sangre fría en San Juan de Miraflores

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva muerte enluta a los transportistas, esta vez ocurrió en horas de la noche en San Juan de Miraflores, pues el conductor de un bus de la empresa Lipetsa falleció a disparos en plena vía pública.

Atacan a conductor cerca a hospital

La unidad siniestrada se encontraba con pasajeros a bordo detenida por el tráfico de la avenida Miguel Iglesia, exactamente al lado del Hospital Nacional María Auxiliadora.

La víctima fue identificada como Daniel José Cedeño Alfonso, de nacionalidad venezolana, quien se encontraba conduciendo el autobús conocido por usuarios como 'Los Triángulos'. Según testigos, el conductor fue interceptado por sujetos que llegaron en una motocicleta que se estaciona en una calle cercana, de esta desciende un individuo que se acerca a la ventana del conductor.

El atacante abrió fuego contra el chofer, quien recibió múltiples impactos de bala. Los transeúntes y hasta los propios pasajeros señalaron que escucharon hasta 5 disparos.

Luego de que el piloto resultara gravemente herido en el lugar, tuvieron que pasar más de 20 minutos para que llegara serenazgo y la Policía Nacional del Perú para trasladar al hombre al área de emergencia del María Auxiliadora, donde falleció producto de sus lesiones.

Testigos impactados por el ataque

Vendedores ambulantes que se encontraban cerca al lugar de los hechos detallaron como ocurrió el ataque que le arrebató la vida a un nuevo conductor de transporte público.

"Si, yo vendía arriba, ahí escuche nomás los disparos pero pensé que eran llantas. El carro venía llenecito con sus pasajeros y ahí escuché ya que se amontonaron y me acerqué a mirar. Ya el chofer estaba caído y dijeron que eran tres disparos. (...) Abría los ojitos y decíamos 'auxilio, auxilio que lo auxilien pero nadie puede meterse ahí. Hasta esperar que llegue serenazgo primero y después vinieron los policías y recién entraron ellos a sacarlo", reveló.

Los ciudadanos mostraron su temor ante la creciente inseguridad que azota a nuestra capital y a todo el Perú, cuyo principal delito es el cobro de cupos realizado por organizaciones criminales.

Cabe señalar que, la unidad fue trasladada hasta la comisaría de San Juan de Lurigancho, exactamente en la sede de la Depincri, en donde continuarán con las investigaciones correspondientes, para hallar a los culpables de este terrible asesinato.

Es de esta forma que un nuevo asesinato contra un trasportista, esta vez un conductor de la empresa Lipetsa, se perpetró la noche del último sábado 4 de octubre.