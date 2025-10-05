RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
A la expectativa

Citan al ministro del Interior a la comisión de transportes para informar de estrategias tras ataques a transportistas

En medio de la ola de extorsión y sicariato, así como el paro de transportistas, la comisión de Transportes del Congreso citó para este lunes a las 02:00 p .m. al ministro del Interior, Carlos Malaver.

Carlos Malaver es citado al Congreso
Carlos Malaver es citado al Congreso (Composición Exitosa)

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Desde la comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República se citó al ministro del Interior, Carlos Malaver, para que brinde información sobre las estrategias adoptadas desde su sector para enfrentar a las bandas criminales que atacan a los transportistas. 

Citan a Malaver

A través del Oficio N° 0423-2025-2026-CTC-JCMC-CR se oficializó la invitación al titular del Interior para el lunes 6 de octubre a las 02:00 p. m., en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio de Víctor Raúl Haya de la Torre. 

Lo que se busca es que informe sobre la estrategia frente a las "bandas criminales que realizan ataques contra buses, combis y corredores" para que se precisen las acciones concretas de la Policía Nacional del Perú con el fin de prevenir atentados, incluyendo el patrullaje en zonas críticas. 

También se busca que se informe sobre el estado de las denuncias por extorsión y sicariato vinculadas a los transportistas durante los últimos tres años, indicando los resultados de los operativos e investigaciones para desarticular organizaciones que se dedican al cobro de cupos. 

Asimismo, el plan de coordinación intersectorial entre el MTC, la ATU, Sutran y los gobiernos locales para fiscalizar y dar seguridad a paraderos y corredores. Además, de conocer las medidas para cumplir los compromisos y acuerdos asumidos por el ministerio. 

Anuncian nuevo paro para este lunes 6 de octubre: Estas son las empresas que acatarán la medida
Lee también

Anuncian nuevo paro para este lunes 6 de octubre: Estas son las empresas que acatarán la medida

Paro de transportistas

La invitación coincide con la convocatoria a paro de transportistas para el lunes 6 de octubre en solidaridad por el asesinato de un conductor de un bus de la empresa Lipetsa, conocida como 'Los Triángulos'. Ante esta noticia, Malaver se mostró sorprendido y criticó la medida. 

"Me sorprende que el día de hoy, muy temprano, hayan tomado la decisión del paro de motores que no solamente va a afectar a la ciudadanía sino también va a afectar a ellos mismos", indicó el ministro.

Señaló que mantuvo una reunión con los gremios el último sábado 4 de octubre y quedaron con el compromiso de reunirse nuevamente para continuar con la evaluación policial. 

Ministro del Interior sobre asesinato de conductor en SJM: "No se descarta un crimen pasional"
Lee también

Ministro del Interior sobre asesinato de conductor en SJM: "No se descarta un crimen pasional"

"Si al día de ayer hay un comportamiento y al día de hoy hay otro, habiéndoles advertido que primero había que establecer los móviles; discúlpeme pero no entiendo la posición", asevera.

Es en este sentido que Malaver cuestionó la decisión, pues aseguró que los transportistas promueven un para como consecuencia de una muerte cuando no se ha verificado el móvil del ataque. Es en este contexto que Carlos Malaver fue citado al Congreso para brindar información sobre las estrategias adoptadas desde su sector. 

Más de 100 conductores paralizaron sus labores tras el asesinato de uno de sus compañeros
Lee también

Más de 100 conductores paralizaron sus labores tras el asesinato de uno de sus compañeros

Temas relacionados Carlos Malaver Ministerio del Interior paro de transporstistas transportistas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA