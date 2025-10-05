Citan al ministro del Interior a la comisión de transportes para informar de estrategias tras ataques a transportistas

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde la comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República se citó al ministro del Interior, Carlos Malaver, para que brinde información sobre las estrategias adoptadas desde su sector para enfrentar a las bandas criminales que atacan a los transportistas.

Citan a Malaver

A través del Oficio N° 0423-2025-2026-CTC-JCMC-CR se oficializó la invitación al titular del Interior para el lunes 6 de octubre a las 02:00 p. m., en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio de Víctor Raúl Haya de la Torre.

Lo que se busca es que informe sobre la estrategia frente a las "bandas criminales que realizan ataques contra buses, combis y corredores" para que se precisen las acciones concretas de la Policía Nacional del Perú con el fin de prevenir atentados, incluyendo el patrullaje en zonas críticas.

También se busca que se informe sobre el estado de las denuncias por extorsión y sicariato vinculadas a los transportistas durante los últimos tres años, indicando los resultados de los operativos e investigaciones para desarticular organizaciones que se dedican al cobro de cupos.

Asimismo, el plan de coordinación intersectorial entre el MTC, la ATU, Sutran y los gobiernos locales para fiscalizar y dar seguridad a paraderos y corredores. Además, de conocer las medidas para cumplir los compromisos y acuerdos asumidos por el ministerio.

Paro de transportistas

La invitación coincide con la convocatoria a paro de transportistas para el lunes 6 de octubre en solidaridad por el asesinato de un conductor de un bus de la empresa Lipetsa, conocida como 'Los Triángulos'. Ante esta noticia, Malaver se mostró sorprendido y criticó la medida.

"Me sorprende que el día de hoy, muy temprano, hayan tomado la decisión del paro de motores que no solamente va a afectar a la ciudadanía sino también va a afectar a ellos mismos", indicó el ministro.

Señaló que mantuvo una reunión con los gremios el último sábado 4 de octubre y quedaron con el compromiso de reunirse nuevamente para continuar con la evaluación policial.

"Si al día de ayer hay un comportamiento y al día de hoy hay otro, habiéndoles advertido que primero había que establecer los móviles; discúlpeme pero no entiendo la posición", asevera.

Es en este sentido que Malaver cuestionó la decisión, pues aseguró que los transportistas promueven un para como consecuencia de una muerte cuando no se ha verificado el móvil del ataque. Es en este contexto que Carlos Malaver fue citado al Congreso para brindar información sobre las estrategias adoptadas desde su sector.