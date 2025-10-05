Ministerio de Justicia brindará defensa legal gratuita a familia del chofer asesinado de la empres Lipetsa

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el nuevo hecho de sangre contra el conductor de un bus de la empresa de transportes Lipetsa, en San Juan de Miraflores, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que brindarán apoyo legal a la familia de la víctima.

Apoyo legal gratuito

A través de sus redes sociales, el ministerio expresó sus condolencias tras el asesinado de un chofer de la empresa Lipetsa, más conocida como 'Los Triángulos', identificado como Daniel José Cedeño Alfonso.

En ese sentido indicaron que por orden del ministro Juan Manuel Cavero, la Defensoría Pública tomó contacto con la familia de la víctima para ofrecer el patrocinio legal gratuito y el acompañamiento en el proceso judicial, el que fue aceptado, con el fin de lograr justicia.

En esa misma línea hicieron un llamado a otras víctimas de extorsión, entre los que se encuentran los transportistas, para que accedan a la Defensa Pública para recibir orientación legal gratuita.

Conductores de la empresa Lipetsa paralizan servicios

Más de 100 conductores de la empresa Lipetsa, decidieron no salir a las calles tras el asesinato de uno de sus choferes en horas de la noche. En el paradero inicial de la compañía ubicada en el distrito de Villa El Salvador se observó que varias de sus unidades aún permanecían estacionadas en su cochera, como respuesta ante el ataque.

Como se recuerda, el ataque se registró en la avenida Miguel Iglesias en el distrito de San Juan de Miraflores, cuando el bus se encontraba parado debido a la congestión vehicular. Aunque la unidad se encontraba llena de pasajeros, no fue un impedimento para que los criminales que llegaron a través de una motocicleta.

Estos sujetos, según testigos, interceptaron el vehículo para que uno de estos abra fuego, acabando con la vida del conductor. Todo se registró en una vía que se encuentra al lado del Hospital María Auxiliadora, pese a ello, el traslado hasta el centro de salud demoró 30 minutos generando su fallecimiento.

Hasta el momento se conoce que los conductores de la empresa serían víctimas de dos bandas criminales a las que les vendrían pagando cupos extorsivos para poder laborar sin represalias.

Sin embargo, según el ministro del Interior, Carlos Malaver, habrían tres móviles del ataque: crimen pasional, debido al ensañamiento con el conductor; un ajuste de cuentas o por extorsión.

Es en este contexto que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha decidido brindar defensa legal a la familia del chofer asesinado la noche del último sábado.