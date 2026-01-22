INPE traslada a ocho peligrosos internos al Establecimiento Penitenciario de Chiclayo

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el marco de la política penitenciaria orientada a erradicar actos delictivos y fortalecer el orden y la seguridad en las cárceles del país, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el traslado por medidas de seguridad de ocho internos del Establecimiento Penitenciario de Piura al de Chiclayo, con la finalidad de reforzar el control de los mismos.

De acuerdo con lo informado por la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), la acción de seguridad que estuvo a cargo de los agentes penitenciarios, se realizó la tarde del miércoles 21 de enero, en horas de la tarde, quienes ejecutaron el desplazamiento cumpliendo estrictamente con los protocolos establecidos.

Internos registran sentencias por delitos como robo agravado y extorsión

Según el INPE, entre los internos trasladados se encuentra Juan Carlos Gonzales García, de nacionalidad venezolana, quien habría intentado fugar del penal de Piura en la presente semana, aprovechando el momento de la repartición de alimentos. Asimismo, fue trasladado Dolores Manuel Ávalos Abad, presunto cabecilla de la banda criminal denominada "Los Bolongos".

Asimismo, el grupo de internos lo completan Jorge Israel Riojas García, Rahiber Gabriel Barrientos Flores, Jekrison Samir Arrieche Bullones, Ángelo René Urbian Perozo, Douglas Jesús López Fajardo y Jorge Andrés Juárez Delgado, quienes registrarían altas sentencias por delitos como robo agravado, extorsión, entre otros ilícitos.

"El INPE reafirma su compromiso de adoptar medidas firmes y oportunas para garantizar la seguridad penitenciaria, prevenir hechos delictivos y preservar el orden al interior de los establecimientos penitenciarios del país", detalla la institución.

Gobierno oficializa salida de Iván Paredes al mando del INPE

A través de la Resolución Suprema N.º 015-2026-JUS, el Poder Ejecutivo, mediante el MINJUSDH, aceptó la renuncia presentada por Emilio Iván Paredes Yataco al cargo de presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, dándole las gracias por los servicios prestados.

Tras conocer su dimisión al puesto, el también abogado estuvo en Exitosa para aclarar los motivos de su salida, descartando que se trata a consecuencia de la crisis política generada tras la revelación de las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang.

"He tenido temas fuertes, temas privados que no los podría comentar, pero son temas fuertes de salud del corazón, cardiaco, y a raíz del estrés. Es un punto importante porque, por ejemplo, para mis labores tendría que irme a la sierra a hacer requisas y realmente, es materialmente imposibles, no lo voy a poder hacer", indicó en Hablemos Claro.

De esta manera, el INPE continúa llevando a cabo sus operativos a la espera de que el Gobierno designe a su nuevo titular.