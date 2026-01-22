José Jerí afirma que homicidios bajaron debido a medidas aplicadas: "Han comenzado a dar resultados"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí aseguró que la tasa de homicidios en el último trimestre del 2025 descendió, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, debido a las medidas aplicadas por su Gobierno.

Cifras descendieron en último trimestre

Durante la conferencia en la que se informó de las cifras de criminalidad de los últimos siete años, el mandatario resaltó que aunque en el 2025 se registra un aumento en la tasa de homicidios del 2019-2025, el último trimestre del año tiene una baja con 2,5 comparado con el tercero con un 2,7.

"Queda claro que a raíz o a partir del 10 de octubre en adelante, la medida que hemos aplicado respecto al Gobierno han comenzado a dar resultados. Insuficientes, pero resultados", resaltó.

Detalló que la califica de insuficiente porque lo ideal es tener 0 o números más pronunciados en el descenso, pero pese a ello se observan buenos resultados de la estrategia del Gobierno. "No son opiniones, son estadísticas", aseguró. Asimismo resaltó que la cifra es positiva comparada con el último trimestre del 2024, que cerró con un 2,6.

Estrategias por región

Sin embargo, el jefe de Estado afirmó que buscarán aplicar diferentes medidas y estrategias, según la región, independientemente de la cantidad de población y buscando reducir la tasa de crímenes.

En cuanto a la extorsión también resaltó que en el último trimestre se ha reducido la tasa, pese a que el 2025 es el año con mas denuncias, con 26585, comparado a un 22362 del 2024.

"Vemos que hay cifras que nos permiten tener la esperanza de que las acciones que venimos tomando como Gobierno vienen dando resultados positivos. No son lo suficientes aún, pero muestra la tendencia a la baja respecto al trimestre anterior", expresó.

Recalcó que estos datos permitirán que el Gobierno evalúe medidas concretas según el tipo de delito a través de un planeamiento operativo de parte del Ministerio del Interior y la PNP.

Consideró que los decretos legislativos que pudieron publicar gracias a las facultades permitirán que se continúe luchando contra la delincuencia y obtener resultados positivos sobre estos delitos.

"Los resultados nos dan esperanza, nos dan optimismo, de que el camino que ha tomado el Gobierno es el adecuado y además, que debemos seguir mejorando en el despliegue como Estado, que debemos seguir trabajando de la manera en la que hemos venido trabajando y debemos seguir comprometiéndonos más en ello", manifestó.

Es en ese sentido que el presidente José Jerí aseguró que las medidas adoptadas por su Gobierno han sido efectivas y han generado que la cifra de homicidios en el último trimestre descienda.