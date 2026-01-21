José Jerí dialoga con motociclistas y promete un "punto de equilibrio" en prohibición de dos personas en moto

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes, el presidente José Jerí recibió en Palacio de Gobierno a representantes de la Comunidad Motera del Perú para abordar la controversia generada por la prohibición de circular con dos personas en motocicleta en zonas declaradas en estado de emergencia.

La reunión se desarrolló sin mayores declaraciones públicas sobre acuerdos alcanzados, pero esta noche la Presidencia de la República difundió un comunicado oficial en su cuenta de X. En el mensaje, se destacó que la disposición "no busca afectar el libre tránsito de los conductores, sino fortalecer la seguridad ciudadana frente a la delincuencia".

Jerí aseguró que se buscará un "punto de equilibrio" para que la medida sea favorable para todos, reconociendo la preocupación de los motociclistas que utilizan este medio de transporte como herramienta laboral y familiar.

El presidente José Jerí se reunió en Palacio de Gobierno con la Comunidad Motera del Perú para dialogar sobre las nuevas medidas de tránsito en estados de emergencia, específicamente, la prohibición de circulación de dos personas en motocicleta.



La prohibición entró en vigencia este 20 de enero de 2026, según el Decreto Supremo N.º 002-2026-MTC, y contempla multas de S/660 en primera infracción y hasta S/1,320 en caso de reincidencia, además de la reducción de puntos en la licencia de conducir.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) explicó que la norma responde a disposiciones dictadas por la PCM durante estados de emergencia, y que busca frenar delitos como el sicariato y el robo al paso, modalidades frecuentes con dos ocupantes en moto.

El paro nacional anunciado

La tensión con el gremio motero sigue creciendo. Diversas asociaciones de motociclistas han advertido que, de no alcanzarse una solución, se convocará a un paro nacional.

Según reportes, motociclistas de distintas regiones ya han iniciado con algunas movilizaciones, con participantes que marcharon hacia la Plaza San Martín y el Palacio de Gobierno. El gremio denuncia que la medida vulnera derechos constitucionales y criminaliza a millones de usuarios que dependen de la moto para trabajar o trasladarse.

El paro nacional sería de alcance inmediato si no se logra consenso, y podría paralizar actividades de delivery, transporte y comercio en varias ciudades del país.

La reunión en Palacio refleja un intento del Ejecutivo por abrir canales de diálogo con los motociclistas, pero la falta de acuerdos concretos mantiene la incertidumbre. La promesa de Jerí de buscar un equilibrio será puesta a prueba en los próximos días, mientras la presión social aumenta y el Congreso observa con atención el desenlace.

El encuentro abre un espacio en medio de la controversia por la prohibición que ya ha empezado a regir. Sin embargo, la advertencia sobre un paro nacional evidencia que el conflicto aún está lejos de resolverse y que el gobierno deberá encontrar un balance entre seguridad ciudadana y derechos de movilidad para evitar una crisis mayor.