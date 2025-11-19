Caso Qali Warma: Detienen a ex gerente de Salud de La Libertad y funcionarios de Áncash

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Como parte de un megaoperativo simultáneo en La Libertad, Áncash y Lima, la Fiscalía Anticorrupción con apoyo de la Policía Nacional, realizó allanamientos y la detención judicial preliminar de investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Entre los detenidos se encuentra el ex gerente de Salud de La Libertad y entre las viviendas allanadas también está el domicilio de Óscar Acuña Peralta.

Operativo 'Los Fríos del Hambre'

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha ejecutado el allanamiento en 13 inmuebles y logró la detención preliminar judicial de tres investigados.

Entre los detenidos se encuentra Luis Alejandro Álvarez Saavedra, exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash, quien es acusado de recibir sobornos para manipular reportes de volúmenes de productos cárnicos.

Así como Jorge Luis Silva Chuna, exfuncionario de la Digesa, y Anibal Manuel Morillo Arquero, ex gerente Regional de Salud de La Libertad, quienes son acusados de haber usado un esquema de contactos en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) para facilitar irregularmente apoyo a la empresa Frigoinca S. A. C., en cuanto a permisos y fiscalizaciones sanitarias con el fin de obtener contratos con Qali Warma.

Según información a la que accedió Exitosa, un colaborador eficaz habría detallado que Óscar Acuña Peralta, presuntamente habría recibido pagos ilegales con el fin de facilitar operaciones a empresarios.

Modus Operandi

El objetivo de esta operación era desarticular a la organización criminal que habría favorecido a proveedores vinculado al Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Qali Warma.

Según la investigación fiscal, entre 2021 y 2024 los funcionarios habrían manipulado la vigilancia sanitaria validadas con informes técnicos para omitir observaciones dentro de Digesa y la Gerencia Regional de Salud de La Libertad. Ello, permitió que empresas con antecedentes de sanción continuaran abasteciendo el ex programa Qali Warma.

Las diligencias estuvieron a cargo del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, y un equipo de cinco fiscales adjuntos, quienes también incautaron equipos electrónicos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El Ministerio Público detalló que la investigación fiscal sobre este caso se encuentra en etapa preparatoria, una cuarta fase, la hipótesis fiscal apunta a la posible existencia de una organización criminal enquistada en el Estado que presuntamente manipulaba procesos de selección y adjudicación para favorecer a empresas proveedoras de alimentos entre las que se encuentra Frigoinca.

Es así como la Fiscalía allanó 13 inmuebles en Áncash, La Libertad y Lima, y realizaron la detención preliminar judicial de tres investigados, entre los que se encuentra el ex gerente Regional de Salud de La Libertad, Anibal Manuel Morillo Arquero.