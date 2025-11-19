Cluber Aliaga critica "Plan 50/50": "No cualquiera puede hacer acción de policía secreta, necesitas preparación"

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, cuestionó la nueva estrategia anunciada por el actual titular del sector, Vicente Tiburcio, para hacerle frente a la inseguridad ciudadana y, en el especial, a los delitos de mayor incidencia que se cometen en Lima Metropolitana.

En entrevista brindada al programa "Exitosa Perú", este miércoles 19 de noviembre, el exfuncionario salió al frente contra el "Plan 50/50", señalando que no cualquier efectivo policial está capacitado para realizar labores de agente encubierto en las calles.

Advierte posibles fallas en la estrategia policial

Para el extitular del Ministerio del Interior (Mininter), la iniciativa planteada está totalmente fuera de la realidad con respecto de la formación policial, al sostener que, el personal de policía secreta no se utiliza para realizar patrullaje civil, sino para infiltrarse en el hampa, a fin de conocer sus cabecillas y lugartenientes, para, posteriormente, organizar operativos.

En ese sentido, advirtió que, no es eficaz que el personal civil acuda a zonas de alta peligrosidad para intentar desbaratar las bandas criminales, puesto que, al ser lugares donde "todos se conocen", podrían estar sujetos a que atenten contra su integridad.

"Cualquiera no puede hacer labores de policía secreta, necesitas preparación especial para mimetizarte, para confundir, para no levantar sospechas. Si tú mandas que hagan patrullaje de civil y mandas por ejemplo, a Los Barracones del Callao, todos los que viven allí saben y se conocen y tú vas nuevecito, al toque te sacan. No sirve el patrullaje en zonas de delincuentes realizados por policías de civil", mencionó.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, cuestionó el plan 50/50 anunciado por el Mininter y afirmó que no cualquier efectivo está capacitado para realizar labores de agente encubierto.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta... pic.twitter.com/1SBC1N8PsM — Exitosa Noticias (@exitosape) November 19, 2025

¿Qué dijo el actual titular del Mininter?

Desde el distrito de San Juan de Lurigancho, Vicente Tiburcio dio detalles sobre el nuevo plan contra los ataques extorsivos perpetrados contra el sector transporte, con el objetivo de reforzar la protección de los transportistas y acompañarlos con acciones operativas inmediatas para reforzar su seguridad.

"Desde el Gobierno, por parte del señor presidente de la República, hemos tomado la decisión de trabajar 50/50. Esto va a consistir que el 50 % de policías van a estar uniformados en el tema preventivo en todas las rutas que se han establecido y los otros 50 serán policías mimetizados en distintos lugares", explicó.

Esta estrategia busca reforzar la vigilancia en rutas críticas, detectar a miembros de organizaciones dedicadas a la extorsión y actuar con rapidez ante cualquier amenaza. "Es la medida que estamos tomando para hacer frente a la delincuencia criminal que viene atacando a estas empresas", acotó.

Mientras un sector de transportistas analiza paralizar nuevamente sus motores, la estrategia planteada ya viene generando pro y contras en la población y especialistas en la materia.