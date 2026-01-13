Cofopri empadronará a más de 600 familias en Cusco: Zona VRAEM iniciará la primera etapa

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el corazón del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de Cofopri culminó la formalización integral del centro poblado de Amaybamba, un hito que transforma a este pueblo del VRAEM en territorio con seguridad jurídica y condiciones para el ingreso de inversión pública y servicios básicos.

Cofopri empadronará a 600 familias

Cofopri, informó que se trata de 655 lotes de vivienda y equipamiento urbano de este pueblo del distrito de Inkahuasi en La Convención - Cusco, los que concluyeron su saneamiento físico legal, quedando oficialmente formalizados por el Estado peruano, una acción que no solo garantiza el derecho de las familias sobre sus predios, sino que abre la puerta al desarrollo.

Sobre esta base, Cofopri iniciará una campaña gratuita de empadronamiento para acompañar a la población en la siguiente etapa del proceso para alcanzar el título individual. Del 13 al 18, brigadas especializadas se desplegarán en Amaybamba para visitar cada uno de los 655 lotes urbanos a fin de verificar la posesión sobre el inmueble y recabar la documentación que acrediten su posesión o propiedad.

Previo al proceso de formalización individual y empadronamiento, los pobladores comprendidos en esta campaña gratuita han sido notificados, señalándoles el día que deben esperar en su domicilio con los documentos correspondientes que acrediten su posesión o propiedad.

Para conocer la fechas y lugares de las visitas a los lotes pendientes de titulación predial, pueden visitar la web www.gob.pe/cofopri, sección campañas y eventos.

Una nueva oportunidad para el título de propiedad

En paralelo, las brigadas de Cofopri estarán del 19 al 23 en los centros poblados de Taray, en la provincia de Calca, y el Centro poblado San Jerónimo Centro Histórico, donde se intervendrán cerca de 200 lotes adicionales, ampliando el alcance de la formalización en zonas de difícil acceso de la región Cusco.

Con estas intervenciones, Cofopri consolida la presencia del Estado en territorios estratégicos, llevando formalización integral a zonas vulnerables y reafirmando la propiedad formal como herramienta de desarrollo, estabilidad social y crecimiento económico para las comunidades del VRAEM.

