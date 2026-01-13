Presidente del Congreso descarta vacancia contra José Jerí: "Pretender desestabilizar del país es absurdo"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

José Jerí atraviesa por su primera crisis política a solo meses de haber asumido el cargo de presidente de la República. Ello, luego que se difundieran unas imágenes donde se le observa ingresando a un chifa en San Isidro para sostener una reunión no oficial con un empresario chino.

Como era de esperarse, diversos congresistas han criticado duramente el encuentro clandestino del jefe de Estado e incluso en los pasillos del Legislativo ya se habla de la presentación de una moción de vacancia en su contra.

Fernando Rospigliosi descarta vacancia contra José Jerí

Sobre este tema, Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, fue consultado por la prensa y de inmediato descartó rotundamente la posibilidad de una salida anticipada de José Jerí en medio de la polémica que atraviesa.

Según su parecer, plantear una hipotética vacancia es pretender desestabilizar el país a solo meses de que se viviera una situación similar cuando Dina Boluarte fue vacada por el Parlamento y a menos de 90 días de celebrarse las elecciones generales 2026.

"Me parece absurdo estando a pocos meses de las elecciones después de todo un periodo convulso que hemos tenido en el país en los últimos meses. Desde mi punto de vista es absurdo pretender producir una situación de más inestabilidad en vísperas de un proceso electoral", indició en un inicio.

Espera que los esclarezcan en los próximos días

En esa misma línea, el integrante de Fuerza Popular aseguró que el Ejecutivo está en capacidad de esclarecer los detalles de esta reunión entre José Jerí y un empresario chino. Incluso, llenó de elogios a Ernesto Álvarez dejando en claro la confianza que le tiene a él y al resto de ministros.

"Como lo he señalado otras veces, tengo confianza en que el gobierno va ser neutral, tienen un Premier de primer nivel como lo es Ernesto Álvarez y confió que tanto el presidente de la República como el del Consejo de Ministros van a desarrollar este proceso de manera más transparente y objetiva posible. A estas alturas pretender desestabilizar del país es absurdo y fuera de lugar", agregó.

Es importante precisar que también se ha planteado presentar una posible vacancia contra el jefe de Estado por la reorganización de Petroperú que se viene en marcha.

