En honor al papa León XIV: adultos mayores de EsSalud crean marinera y rinden homenaje al santo padre

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los integrantes del Centro del Adulto Mayor (CAM) Rímac de EsSalud sorprendieron con la presentación de una marinera dedicada al papa León XIV, una composición que nació de la emoción por la elección del pontífice y su estrecho vínculo con el Perú.

Con pañuelos al aire, música y mucho entusiasmo, los adultos mayores interpretaron la canción El papa es peruano, cuya frase principal es: "¡El papa es peruano, bendito sea el Señor!". La presentación se realizó durante la VI edición del Premio Adulto Mayor de Oro, evento que reunió a cerca de mil asistentes de distintas regiones del país.

Una frase que se convirtió en canción

La composición fue creada por Pedro Tafur Romero, profesor de los talleres de peña y coro del CAM Rímac. La inspiración llegó el mismo día en que se anunció la elección de Robert Prevost como nuevo papa, cuando escuchó a una persona exclamar: "¡El papa es peruano, bendito sea el Señor!".

La frase quedó grabada en su memoria y, horas después, al ver al pontífice saludar desde el balcón y recordar con especial afecto a Chiclayo, decidió convertir su emoción en música. Así escribió la letra, compuso la melodía y realizó los arreglos musicales de esta marinera.

"Quise expresar ese agradecimiento y reconocimiento por los años que vivió en nuestro país, compartiendo con gente humilde y sencilla", relató Tafur Romero.

La canción comenzó a difundirse en redes sociales y medios de comunicación, hasta llegar al escenario del Premio Adulto Mayor de Oro, donde los integrantes del CAM Rímac compartieron su creación con el público.

Adultos mayores de EsSalud crean marinera en honor al papa.

EsSalud reconoce el talento de los adultos mayores

La actividad también permitió destacar las capacidades, experiencias y aportes de las personas adultas mayores. Durante la ceremonia, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, resaltó el valor de su trayectoria y el legado que dejan en sus familias y en la sociedad.

"El verdadero oro está en sus manos, que han construido tanto; en sus corazones, que tienen tanto amor para dar, y en su sabiduría, que ilumina a las nuevas generaciones", expresó.

Actualmente, EsSalud cuenta con 126 Centros del Adulto Mayor (CAM) y 98 Círculos del Adulto Mayor (CIRAM) en todo el país, que reúnen a 69 760 asegurados. En estos espacios se desarrollan talleres culturales, artísticos, recreativos y productivos que promueven la integración social, el autocuidado y el envejecimiento activo.

De esta manera, la marinera dedicada al papa León XIV no solo celebra el vínculo del pontífice con el Perú, sino que también demuestra que la creatividad y las ganas de seguir aprendiendo permanecen vigentes en todas las etapas de la vida.