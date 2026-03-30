Conductor estrelló su vehículo contra baranda en plena Vía Expresa en Miraflores: Tránsito se detuvo

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente vehicular se reportó en plena Vía Expresa Paseo de la República. Esta vez un vehículo impactó fuertemente contra una baranda metálica en dicha vía, generando que el conductor terminó con contusiones. En el caso del auto, parte de este quedó completamente destrozada.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el accidente se reportó en horas de la mañana de este lunes 30 de marzo, exactamente en la cuadra 57 de dicha avenida, a la altura del cruce con la calle Schell en el distrito de Miraflores.

Todo ocurrió cuando un auto que iba hacia el sur, se desvió y terminó estrellándose contra la baranda metálica que divide el carril exclusivo del Metropolitano con el de los vehículos particulares. Tras el fuerte impacto, el conductor salió disparado hacia la berma central.

Es así que, hasta el lugar de los hechos llegaron tres unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú (CGBP) con la finalidad de realizar las acciones correspondientes. De tal modo, auxiliaron al chofer del vehículo, quien terminó con serias contusiones, por lo que se le trasladó hasta el centro médico más cercano para ser atendido.

Esta diligencia generó que el tránsito se detenga por aproximadamente 20 minutos. Por su parte, los buses del Metropolitano continuaban su ruta; sin embargo, lo hacían con lentitud para evitar cualquier empeoramiento de la situación.

Cabe mencionar que, el vehículo fue remolcado a un punto en donde no se generan congestiones vehiculares, restableciéndose el tránsito. Hasta la emisión de la noche, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran en dicha vía resguardando el vehículo que terminó afectado en gran parte.

Vehículo destrozado en gran parte

Exitosa llegó hasta la zona y pudo constatar la gravedad del accidente debido a que el vehículo presentó serios daños. La parte delantera del parachoques quedó completamente destrozada; misma situación del techo y la parte del copiloto.

Por su parte, las autoridades policiales deberán determinar las causas del accidente vehicular que, en este caso no generó daños hacia otras personas ni vehículos. Asimismo, el conductor deberá pasar las diligencias respectivas para determinar su responsabilidad en este hecho.

De esta manera, a esta hora de la mañana, reportan que ya se ha restablecido el tránsito en la Vía Expresa en Miraflores, tras este fuerte accidente vehicular que, implica a un conductor que aún no ha sido identificado, pero terminó con contusiones.