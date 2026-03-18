Cri Cri rompe en llanto al hablar de Jefferson Farfán y revela si podría reconciliarse

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una emotiva confesión dentro del reality La Granja VIP Perú, Cri Cri rompió en llanto al recordar los difíciles momentos que vivió tras los conflictos con Jefferson Farfán y su familia. El participante confesó cómo la situación afectó los lazos familiares y reveló si aún guarda esperanzas de reconciliación.

Cri Cri llora al hablar de Jefferson Farfán

Cri Cri, visiblemente afectado, narró que, tras las acusaciones en su contra, buscó hablar con Jefferson Farfán para aclarar la situación.

"Iba a darme el tiempo para poder conversarlo. En los primeros días de que me acusaron, yo pedí hablar con él (...) Me pidió la sangre: arreglar ese momento, solucionar, que se entienda lo que estoy diciendo y que se escuche", expresó.

El primo de Jefferson Farfán explicó que la denuncia no solo rompió la relación con el exfutbolista, sino que también afectó profundamente a sus familiares.

Sin embargo, reveló que su tía Charo, madre del exfutbolista, lo apoyó de manera constante. "Me ama. La adoro, me ama demasiado (...) No puedo detallar más, pero mi tía está conmigo", dijo.

Cuando se le preguntó si aceptaría una llamada de Jefferson Farfán, Cri Cri se quebró y dijo: "Por resentido que estoy, no me gustaría, pero yo perdono. Bueno, perdona Dios; yo disculpo a las personas".

Cri Cri también tocó el tema de los abogados que lo representaron durante el caso judicial: "Los primeros dos abogados me robaron mi dinero; no hicieron nada, nada. El primer abogado me traicionó, porque hasta me enteré de que tenía videollamadas con la otra parte (Jefferson Farfán)".

El drama de Cri Cri

El caso judicial de Cri Cri sigue en investigación. La joven que lo denunció asegura que fue víctima de abuso en medio de una fiesta, mientras que la defensa del primo de Jefferson Farfán dice que las pruebas tienen inconsistencias y que él es inocente.

A lo largo del tiempo, Cri Cri ha dejado claro que confía en la justicia. Pese a toda la polémica, el reality decidió incluirlo, mostrando que el programa le da una segunda oportunidad y que quiere que todos vean su evolución personal frente a las cámaras.

Así, Cri Cri dejó claro cómo los conflictos con Jefferson Farfán y la denuncia afectaron su vida y la de su familia. Aunque confesó que el resentimiento aún está presente, también reveló que ha encontrado apoyo en su tía Charo y que, aun con todo, sí está dispuesto a perdonar y cerrar este difícil capítulo de su historia.