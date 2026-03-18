Presidente Balcázar defiende designación de Luis Arroyo como premier: "Va a contar con apoyo de la PNP y FF. AA."

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar, se pronunció sobre la designación de Luis Enrique Arroyo como nuevo presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo de Denisse Miralles. Al respecto, expresó todo su respaldo a la autoridad, en el marco de la lucha contra la inseguridad.

Arroyo sería capaz de enfrentar inseguridad

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el jefe de Estado indicó que Arroyo, quien se vino desempeñando como titular del Ministerio de Defensa (Mindef) será capaz de liderar las estrategias correspondientes para erradicar la criminalidad organizada y la delincuencia, problemas principales para el Gobierno que deben ser atendidos.

En esa línea, aseguró que Arroyo contará con el apoyo respectivo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y demás instituciones encargadas de ejecutar medidas drásticas para luchar contra dicho flagelo que se presenta desde hace mucho tiempo.

"Yo creo que la persona más indicada para poder comandar este tipo de estrategias es el premier que acabo de indicar y va a contar con el apoyo no solamente de la Policía Nacional, sino también de otros actores, por ejemplo de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, de todos los entes que tienen que ver con la lucha contra el crimen", dijo a nuestro medio, este miércoles 18 de marzo.

Evitó dar detalles sobre salida de Miralles

Según Balcázar, el nuevo premier es una autoridad que "conoce" el tema de seguridad nacional, por lo que daría resultados concretos. De tal modo, Balcázar evitó brindar detalles sobre la decisión de invitar a Denisse Miralles para que de un paso al costado en el premierato.

Cabe mencionar que, al ser consultado sobre un posible "chantaje" por parte de las bancadas del Congreso de la República, el presidente rechazó que sea un "mandadero" de algún partido político y eso habría quedado "demostrado".

"Cuando me denunciaron ante la Fiscalía de la Nación por grupos que dijeron que yo era manejado por los grupos políticos para elegir al Tribunal Constitucional, yo en ese momento demostré que no soy ningún mandadero de ningún partido. Todos los grupos políticos votaron a mi favor", precisó el jefe del Estado.

En conclusión, el jefe de Estado, José María Balcázar se mostró incómodo al ser interrogado sobre un presunto manejo de parte de bancadas para cambiar las cabezas de los diferentes ministerios, lo que podría haber implicado la salida de Denisse Miralles como premier.