José Balcázar tras salida de Denisse Miralles: "Es cuestión de darle más empuje a la seguridad ciudadana"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el presidente José María Balcázar aseguró que "no ha pasado nada" con Denisse Miralles tras disponer su salida de la Presidencia del Consejo de Ministros y explicó que el cambio de premier se da con el fin de reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Razones del cambio de premier

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el mandatario señaló que la decisión del cambio de premier se dio en el marco de la lucha contra la criminalidad que atormenta al país.

"No ha pasado nada, absolutamente, simplemente es cuestión de darle más empuje al problema de la inseguridad ciudadana y siendo que esto ha sido uno de los encargos del Congreso de la República para que yo asuma la presidencia ante un proceso tan complejo de elecciones generales donde hay inclusive una sábana de opciones para poder votar", explicó.

Como se recuerda, tras la salida de Miralles de la PCM, quien juramentó en menos de un día fue Luis Arroyo Sánchez, quien se desempeñaba como ministro de Defensa. Al respecto, Balcázar señaló que es él quien considera que podrá liderar de mejor manera la lucha contra la inseguridad.

"Entonces, yo creo que la persona más indicada para poder comandar este tipo de estrategias, es el premier que acabo de [juramentar] y va a contar con el apoyo no solamente de la Policía Nacional, sino también de otros actores, por ejemplo de las Fuerzas Armadas, del Ministerio Público, de las universidades, de todos los entes que tienen que ver con esta lucha", expresó.

Niega repartija de ministerios

El mandatario negó haber puesto ministros según conveniencia de las fuerzas políticas que se encuentran en el Congreso y lo eligieron como jefe de Estado por sucesión Constitucional.

"Cuando me denunciaron ante la Fiscalía de la Nación que dijeron que yo era manejado por grupos políticos para elegir al Tribunal Constitucional, yo en ese momento demostré que no soy un mandadero de ningún partido político. Todos los grupos políticos votaron a mi favor", aseguró.

En ese sentido negó que el nuevo gabinete dirigido por Arroyo haya sido elegido por las fuerzas políticas del Congreso y continuó sosteniendo que es con el fin de reforzar la lucha contra el crimen.

El presidente José Balcázar aseguró que "no pasó nada" con Denisse Miralles y explicó que el cambio de premier se dio para mejorar la lucha contra la inseguridad.