Familia del chofer asesinado de la línea 'Los Rojitos' exige justicia: "Tienen que pagar con toda la ley"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La familia del chofer de la línea de 'Los Rojitos', Jorge Luis Felix Vargas, quien fue asesinado en un ataque armado en San Juan de Miraflores, piden justicia tras el ataque de desconocidos.

Envían mensaje a asesino

El conductor de solo 22 años tenía tan solo tres meses trabajando como chofer de la combi en reemplazo de su padre, quien había sacado un préstamo para comprar el vehículo. Además, Jorge Luis laboraba con el fin de pagar sus estudios.

En la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, donde vivía el joven conductor, sus familiares aprovecharon las cámaras y micros de los medios de comunicación para dirigirse al atacante y pedir justicia por su lamentable pérdida.

"Quiero justicia pero no se olviden de mi porque soy una persona de bajos recursos, humilde, madre, trabajadora. Quiero que pague con toda la ley ese señor desgraciado que lo mató, ahí sale en las cámaras. Que investiguen que den hasta lo último. De verdad voy a luchar. (...) Tienen que pagar con toda la ley, ese desgraciado tiene que pagar", declaró Marleny Vargas, madre de la víctima.

Entre lagrimas la madre de familia envió un mensaje directo al atacante de su hijo, quien con tres disparos terminó con la vida de Jorge Luis Felix Vargas y dos pasajeras más que se encontraban en la unidad: "Se que estas mirando, maldito, me las vas a pagar, me has quitado a mi hijo, me has quitado mi vida entera".

Por su parte, el abuelo de la víctima pidió a las autoridades mano dura con los delincuentes que atormentan a los diferentes sectores de nuestra sociedad con la extorsión.

Ataque a plena luz del día

El atentado en contra de la combi 'Los Rojitos' quedó completamente registrado por una cámara de seguridad ubicada en la avenida Miguel Iglesias, cerca del paradero Arco Alemana; lugar que captó al sujeto armado.

En el video se observa que alrededor de las 6:20 p.m. el criminal se aproximó hacia el vehículo desde un extremo de la avenida portando una casaca de color negro y pantalón de color claro. Una vez frente a frente a la combi dispara a quemarropa contra el conductor de 22 años y dos víctimas más.

Además, se muestra que el criminal perpetúa el ataque y se retira por el mismo lugar por el que llegó. Según los testigos de la zona, el sujeto habría huido a bordo de una motocicleta.

Fueron tres las víctimas que fueron identificadas como Jorge Félix Vargas, quien conducía el vehículo; y Olinda Quispe Carhuaz, que falleció junto a otra pasajera.