Congreso: Aprueban por mayoría el presupuesto público del Sector Público para el año fiscal 2026

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó los predictamen de los proyectos de ley del Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2026.

Como se recuerda, el ex primer ministro, Eduardo Arana, y el exministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, se presentaron ante el Pleno el pasado 4 de septiembre, con el objetivo de sustentar las mencionadas iniciativas, conforme a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 81 del Reglamento del Parlamento.

Presupuesto por S/ 257 562 millones

Según el procedimiento legislativo, tras la exposición de las propuestas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, la cual es presidida por el legislador Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso), se encargaría de abordar los textos, habiendo llegando a un consenso mayoritario para su aprobación.

Vale mencionar que, el proceso se realiza entre agosto y noviembre de cada año, teniendo como fecha límite para su aprobación en el Pleno el día 30 del último mes en referencia.

La Comisión de Presupuesto aprobó por mayoría el predictamen del PL de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.



Con este importante paso, seguimos avanzando en el proceso para su debate y aprobación final en el Pleno del @congresoperu 🏛️🇵🇪.#Presupuesto2026 pic.twitter.com/oyPT1se66L — Comisión de Presupuesto del Congreso 2025-2026 (@presupuestocr) November 19, 2025

En ese sentido, de acuerdo con lo aprobado en la sesión del 27 de agosto en el Consejo de Ministros, el presupuesto para el año fiscal es de S/ 257 562 millones , siendo un 2.2 % más en comparación con el presupuesto institucional del año 2025.

Según el Ejecutivo por ese entonces, el proyecto de ley fue elaborado bajo criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, con una meta de déficit del 1.8 % del PBI . En esa línea, los recursos para los gobiernos regionales se incrementan en 8.6 %, y el de los gobiernos locales, que incluye el aumento del FONCOMUN en el marco de la Ley N.º 32387, crece en 3.0 %.

Con referente al sector educación, el presupuesto asciende a S/ 19 658 millones para remuneraciones docentes y S/ 423 millones para culminar el proyecto Escuelas Bicentenario; en salud, los recursos son de S/ 2 229 millones para financiar el mejoramiento de hospitales y S/ 2 535 millones para la continuidad del aseguramiento universal.

En transporte, destacan S/ 2 695 millones para la ejecución de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, y el inicio de las Líneas 3 y 4, además del Ferrocarril Lima-Ica. En seguridad ciudadana, se asignan S/ 5 140 millones para intervenciones policiales y S/ 1 009 millones para investigación y equipamiento criminalístico.

Congreso contra

Pese a lo que aqueja la población por la falta de trabajo y recursos económicos, el Congreso ha incrementado hasta en más de 700 el número de sus trabajadores, habiendo llegado a su presupuesto en una cifra récord. Así lo reveló el especialista en asuntos parlamentarios, Rodolfo Reyna.

"En el año 2007, funcionaba con 300 millones de soles, entonces yo creo que eso lo tiene que hacer la nueva administración, porque creo que la administración del Parlamento no tiene sin duda una vocación de rectificación, por el contrario, creo que quieren hasta el último de su ejercicio sacarle el mayor provecho al cargo de congresista", expresó.

Sobre el nuevo Congreso bicameral que asumirá funciones desde julio del 2026, Reyna señaló que el tema presupuestario será "un gran reto", puesto que, el actual ha sido duplicado y para el 2026 no debería de excederse de los 1 500 millones de soles.

Pese al descontento de la ciudadanía por este poder del Estado, su presupuesto institucional sigue siendo tan elevado como cuestionado. Ahora tendrán en sus manos aprobar el del año fiscal del 2026.