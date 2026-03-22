Congreso: Presentan proyecto de ley para restablecer el curso de educación cívica en todos los colegios del Perú

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista José Alberto Arriola Tueros (Podemos Perú) presentó un proyecto de ley con la finalidad de reinsertar el curso de educación cívica en la Currícula Nacional de la educación básica regular, a fin de fortalecer el patriotismo, la identidad nacional y la formación ciudadana.

Dicha iniciativa se enmarca en el Proyecto de Ley N.º 14292/2026-CR, presentado el último viernes 20 de marzo, a través de la plataforma institucional del Congreso de la República, la cual se detalla en la presente nota.

Proyecto de ley.

Curso independiente y obligatorio para los colegios públicos y privados

De acuerdo con el texto presentado por el parlamentario, la reincorporación de la materia sería "independiente y obligatoria", con el objetivo de promover el fortalecimiento de la identidad cívica, "enarbolando los símbolos patrios en la juventud escolar en el marco de valores cívicos y patrióticos".

De esta manera, se buscaría fomentar la disciplina y la responsabilidad en los estudiantes de los niveles de primaria y secundaria de los colegios públicos y privados de todo el Perú.

Asimismo, el legislador también propone los contenidos mínimos que serían parte del curso de educación cívica, los cuales serían aprobados por el Ministerio de Educación (Minedu) y que se detallan a continuación:

Conocimiento de la Constitución Política y el sistema democrático. Derechos y deberes fundamentales de la persona. Respeto y uso de los símbolos patrios. Valores de convivencia, disciplina, responsabilidad y solidaridad. Participación ciudadana y cultura de paz. Historia y procesos de construcción de la identidad nacional.

Para tener en cuenta:

Como disposición complementaria final del proyecto de ley se menciona que se convertirá en realidad al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, dejándose sin efecto toda norma que se contraponga.

Del mismo modo, el Poder Ejecutivo emitirá las disposiciones reglamentarias necesarias para su implementación en un plazo máximo de 30 días calendarios contados a partir de su entrada en vigencia

"La incorporación de la educación cívica como curso obligatorio en los colegios es una medida urgente y estratégica para enfrentar los desafíos actuales. No solo permitirá formar ciudadanos conscientes y comprometidos con el país, sino que también contribuirá a reducir la criminalidad juvenil y a consolidar una sociedad más democrática, solidaria y segura", menciona el parlamentario en su exposición de motivos.

De esta manera, el congresista José Arriola busca fomentar una cultura cívica en los niños y adolescentes del país para que tengan en claro sus deberes y derechos ciudadanos.