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Alerta en la sierra

¡Atención! Advierten noches muy frías este fin de semana en zonas altas de la sierra centro

Ante este escenario, el Indeci ha exhortado a la población a evitar cambios bruscos de temperatura, proteger especialmente a niños y ancianos, y acudir de inmediato a centros de salud ante cualquier signo de infección respiratoria.

Noches serán muy frías este fin de semana en zonas altas de la sierra centro
Noches serán muy frías este fin de semana en zonas altas de la sierra centro Difusión

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/03/2026

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La temperatura nocturna descenderá en la sierra, con una intensidad de moderada a fuerte, desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo. De acuerdo al pronóstico, se esperan temperaturas mínimas entre los 2 a 10°C en localidades ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m. en la sierra norte y valores entre los -2 a 9°C en zonas sobre los 3200 m s. n. m. de la sierra centro.

Además del frío nocturno, se prevén condiciones de cielo con escasa nubosidad y ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora. En contraste, durante el día se espera un incremento de la temperatura.

Senamhi advierte el descenso de temperatura nocturna en la sierra | TVPerú

Los departamentos de posible afectación son:

  • Áncash (provincias de Huaraz, Aija, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay).
  • Cajamarca (Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San miguel, San Pablo, Santa Cruz).
  • La Libertad (Julcán, Otuzco, Sánchez Carrón, Santiago de Chuco, Gran Chimú).
  • Lambayeque (Ferreñafe, Lambayeque).
  • Piura (Ayabaca, Huancabamba, Morropón).

Recomendaciones

Ante este pronóstico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda tomar las medidas necesarias para cuidar la salud:

  •  Evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.
  •  Es necesario usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos. 
  • En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano.
  •  Consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.

Frío extremo: Senamhi registró descenso de la temperatura hasta los 10 grados bajo cero en tres regiones del sur del Perú - Infobae

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Lluvias intensas en siete regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en siete regiones del Perú para las próximas 24 horas.

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 079, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del sábado 21 de marzo.

  • Cusco: Calca y La Convención.
  • Huánuco: Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.
  • Junín: Chanchamayo y Satipo.
  • Loreto: Ucayali.
  • Pasco: Oxapampa.
  • San Martín: Bellavista y Tocache.
  • Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.

Se recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

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