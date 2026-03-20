¡Atención! Advierten noches muy frías este fin de semana en zonas altas de la sierra centro

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La temperatura nocturna descenderá en la sierra, con una intensidad de moderada a fuerte, desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo. De acuerdo al pronóstico, se esperan temperaturas mínimas entre los 2 a 10°C en localidades ubicadas por encima de los 2500 m s. n. m. en la sierra norte y valores entre los -2 a 9°C en zonas sobre los 3200 m s. n. m. de la sierra centro.

Además del frío nocturno, se prevén condiciones de cielo con escasa nubosidad y ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora. En contraste, durante el día se espera un incremento de la temperatura.

Los departamentos de posible afectación son:

Áncash (provincias de Huaraz, Aija, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay).

(provincias de Huaraz, Aija, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay). Cajamarca (Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San miguel, San Pablo, Santa Cruz).

(Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San miguel, San Pablo, Santa Cruz). La Libertad (Julcán, Otuzco, Sánchez Carrón, Santiago de Chuco, Gran Chimú).

(Julcán, Otuzco, Sánchez Carrón, Santiago de Chuco, Gran Chimú). Lambayeque (Ferreñafe, Lambayeque).

(Ferreñafe, Lambayeque). Piura (Ayabaca, Huancabamba, Morropón).

Recomendaciones

Ante este pronóstico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda tomar las medidas necesarias para cuidar la salud:

Evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Es necesario usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos.

como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano.

se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano. Consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.

Lluvias intensas en siete regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en siete regiones del Perú para las próximas 24 horas.

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 079, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del sábado 21 de marzo.

Cusco : Calca y La Convención.

: Calca y La Convención. Huánuco : Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.

: Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca. Junín : Chanchamayo y Satipo.

: Chanchamayo y Satipo. Loreto : Ucayali.

: Ucayali. Pasco : Oxapampa.

: Oxapampa. San Martín : Bellavista y Tocache.

: Bellavista y Tocache. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.

Se recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.