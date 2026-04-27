Copa Mundial 2026: Reconocida marca lanza colección de camisetas para mascotas

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de la difusión del fútbol y a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la marca internacional Adidas ha lanzado una colección especial para las mascotas con motivos de algunos países que formarán parte del campeonato mundial de fútbol.

La marca reconocida Adidas vuelve a ser tema de conversación por la innovación en sus productos, esta vez por una propuesta que va dirigida hacia las mascotas. La compañía internacional presento su última línea de productos denominada Colección de Mascotas de la Copa del Mundo 2026.

Colección limitada y especial por la fiebre del mundial

Esta colección inédita permitirá que los fieles compañeros de cuatro patas también formen parte de la época deportiva más importante del mundo.

En esta presentación, se reveló que por primera vez, las mascotas podrán usar camisetas oficiales inspiradas en las selecciones nacionales. Algunos de los países elegidos fueron la Selección de México, Argentina, Colombia y Japón.

Asimismo, las prendas mantienen la esencia de las camisetas titulares de cada selección respetando los colores, patrones y detalles más resaltantes. No obstante, han sido adaptadas para que puedan brindar comodidad y funcionalidad a las mascotas.

Según lo comentado por la marca, estas prendas han sido diseñadas para que se puedan adecuar a diferentes tamaños de animales domésticos como, perros o gatos.

home jerseys that fit the whole team 🐾 pic.twitter.com/XY6ancqFJT — adidas Football (@adidasfootball) April 27, 2026

Incluso, según lo mencionado por la empresa, el acabado de estas prendar para los animales será premium y disponible en diferentes tamaños, a modo que puedan adaptarse a diferentes razas de perros y gatos.

Diseñadas específicamente para aficionados de cuatro patas, las camisetas presentan un escudo de federación transferido por calor y el logo de Adidas, ofreciendo un acabado limpio y premium mientras aseguran un ajuste cómodo para mascotas de diferentes tamaños", detalla la compañía en su presentación oficial.

El lanzamiento oficial de esta colección especial está programado para llevarse a cabo el próximo 1 de mayo.

Además, la distribución será limitada y estará disponible únicamente en regiones específicas como Norteamérica, América Latina y varios algunos países de Asia. La venta será a través de tiendas seleccionadas de la marca de manera presencial o por medio de la página web.

En conclusión, la colección de mascotas de la Copa del Mundo 2026 de Adidas confirma cómo el fútbol sigue expandiendo su alcance, integrando a nuevos protagonistas como las mascotas en una experiencia global que une pasión, identidad y estilo.